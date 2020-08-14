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  • Позов "ЄГАЗ" до НКРЕКП не впливає на контракт на транзит російського газу, - заява компанії
14 серпня 2020, пʼятниця, 19:33 7
Економіка 2020-08-14T21:00:02+03:00
Українські Новини
Позов "ЄГАЗ" до НКРЕКП не впливає на контракт на транзит російського газу, - заява компанії

Позов "ЄГАЗ" до НКРЕКП не впливає на контракт на транзит російського газу, - заява компанії

Александр Дмитриенко
Природный газ (иллюстрация). Фото: turbinist.ru
Природный газ (иллюстрация). Фото: turbinist.ru

ТОВ "ЄГАЗ" заявляє, що позов компанії до Національної комісії держрегулювання енерегетики і комунальних послуг (НКРЕКП) жодним чином не впливає на контракт на транзит російського газу.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"ЄГАЗ" оскаржує в судовому порядку окремі норми постанови НКРЕКП №3013 "Про встановлення тарифів для ТОВ "Оператор ГТС України" на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 років", які були прийняті непрозоро і без публічного обговорення. Зокрема, позов компанії стосується непрозорого і непублічного встановлення коефіцієнтів для точок входу в газотранспортну систему. Позов "ЄГАЗ" жодним чином не впливає на зовнішньоекономічну контракт між НАК "Нафтогаз України" і РАТ "Газпром" на транзит газу", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, під час обговорення проекту змін до згаданої постанови додаткових коефіцієнтів для точок входу в газотранспортну систему взагалі не передбачалося, а на відкритих слуханнях це питання не порушувалося.

При цьому, згідно з повідомленням, коефіцієнти були встановлені за пропозицією ТОВ "Оператор ГТС України" безпосередньо на засіданні НКРЕКП з порушенням процедури.

Крім того, НКРЕКП не оприлюднювала ніякого економічного обґрунтування необхідності встановлення цих коефіцієнтів і відповідних розрахунків, а також документів, які підтверджували б економічну обгрунтованість цих коефіцієнтів.

"Встановлення коефіцієнтів таким непрозорим і непублічним чином є дискримінуючим по відношенню до замовників послуг транспортування - імпортерів природного газу, - оскільки тариф на точках входу в ГТС на міждержавних з'єднаннях було збільшено майже вдвічі, в той час як для замовників послуг транспортування - видобувних компаній - тариф на точці входу в ГТС залишено без змін і доповнень, до нього не нараховуються додаткові коефіцієнти ", - наголошується в повідомленні.

Компанія вважає, що вказане рішення регулятора, прийняте непрозорим і непублічним чином, обмежує конкуренцію на ринку природного газу та призведе до збільшення вартості природного газу для кінцевих споживачів.

Як повідомляли Українськi Новини, 24 грудня Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) встановила тарифи для ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" ("Оператор ГТС України") на послугу транспортування природного газу транскордонними газопроводами для точок "вхід" на рівні 101, 93 гривень / тис. куб. м і точок "вихід" на рівні 124,16 гривень / тис. куб. м на 2020-2024 роки.

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