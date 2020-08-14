Всеукраїнське соцдослідження показало розподіл симпатій українців перед місцевими виборами

6-10 серпня 2020 року дослідницька компанія Active Group провела всеукраїнське соціологічне дослідження. Загалом методом особистих інтерв’ю за стандартизованою анкетою було опитано 2 500 респондентів з усіх регіонів України крім тимчасово окупованих територій. Похибка такого дослідження при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 1,5%.

Дослідження показало, що партія "Слуга народу" все ще утримує чільну позицію - їй надають перевагу 27,4% респондентів. На другому місці - партія "Європейська солідарність", що набрала 16,5%. Замикає трійку лідерів симпатій "Опозиційна платформа - "За життя", яка має 15,9% симпатій.

За ними в рейтингу йде Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" з 12%. Наступне місце з великим відривом посідає "Радикальна партія Олега Ляшка" що сильно втратила свої позиції - лише 4,4% опитаних. "Партія Шарія" з 3,7% прихильників не змогла перевершити попередні рейтинги. Всеукраїнське об’єднання "Свобода" набрало 3,2% прихильників попри колишню участь у парламенті. Партія "Сила і честь" також утримує попередній рівень підтримки - 3%.

Новий політичний проект "За майбутнє" попередньо отримав підтримку 2,6% українців. Такий стрімкий зліт показує, що за умов правильної роботи партія "За майбутнє" може претендувати на місця у місцевих та обласних радах.

Замикає рейтинг партія "Голос", що набрала лише 2,4% симпатій опитаних українців.

В опитуванні не були представлені вузькорегіональні політичні проекти. На загальнонаціональному дослідженні у них майже не було шансів отримати значну прихильність населення. Проте, кількість респондентів, що дали відповідь "Інша партія" майже досягла 5%. Для парламентських виборів цей показник нечасто перевершує межу в 2%.

Також у дослідженні українців просили оцінити роботу діючих представників влади. 45% населення позитивно або скоріше позитивно оцінюють діяльність Президента Володимира Зеленського, а 46% несхвально ставляться до неї, оцінивши негативно, або скоріше негативно. Роботу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позитивно або скоріше позитивно оцінюють 19,7% респондентів, а негативно або скоріше негативно - 62,9%. 47,5% не схвалюють роботу голови Офісу Президента Андрія Єрмака, а 56,5% негативно бо скоріше негативно ставляться до роботи 56,5%. Рейтинг міністра охорони здоров’я Максима Степанова склав 30,5% позитивних або скоріше позитивних оцінок проти 44,5% негативних, або скоріше негативних.