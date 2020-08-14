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  • Головний податківець країни збирається щільніше затягнути податкову петлю на шиях українців, - економіст  Олексій Кущ
14 серпня 2020, пʼятниця, 18:57 348
Економіка 2020-08-14T19:30:02+03:00
Українські Новини
Головний податківець країни збирається щільніше затягнути податкову петлю на шиях українців, - економіст  Олек

Головний податківець країни збирається щільніше затягнути податкову петлю на шиях українців, - економіст  Олексій Кущ

Надежда Комендантова
Олексій Кущ, податкова служба
Налоговая служба Фото: ГФС Украины
Налоговая служба Фото: ГФС Украины

Головний податківець країни Олексій Любченко в інтерв'ю розповів, що в країні - багато грошей, особливо у малого бізнесу і дрібних фермерів, де можна вилучити десятки мільярдів гривень нових податків. Йдеться про посилення податкового тиску в країні. Про це у своїй колонці на сторінці видання "Цензор" пише економіст Олексій Кущ.

"Тема багатства українців в поданні чиновників в цілому не нова. Я чув подібні висловлювання і в оточенні Кучми, і Ющенка, і Януковича і, звичайно, Порошенка. Не змінився вектор і зараз. Це не олігархи багаті, а селяни, які обробляють до 10 га землі. Пахне нової продрозверсткою. Хороша тема - загнати в податкові борги дрібних фермерів і сімейні господарства напередодні відкриття ринку землі ", - зазначив Олексій Кущ.

Економіст розповів, що "дебютні" ідеї податківців: посилення застосування РРО для малого бізнесу, застосування механізму КІК - для середнього. Але основний акцент буде робитися на обкладення ПДВ одноосібних фермерських господарств: на думку фіскалів, там приховано 150-200 млрд. грн. і держава планує вилучити шосту частину цих доходів.

"Як" опції ", розглядають можливе підвищення оподаткування доходів фізосіб, більш жорсткий податковий контроль за здачею нерухомості в оренду, оподаткування торгівлі на інтернет-майданчиках", - пише Олексій Кущ.

І додає: "Перенесення акценту оподаткування з праці на капітал і активи (багатство) - це навіть не модний тренд, а інстинкт виживання національних економік. Тоді чому в Україні продовжують діяти з точністю до навпаки?".

Нагадаємо, в інтерв'ю Лівому берегу глава податкової Олексій Любченко також заявив, що поняття скручування в Україні перестало існувати на 99%.

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