Мер Кличко показав відео будівництва метро на Виноградар

У Києві встановили планшайбу на комплекс для будівництва тунелю метро на Виноградар

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в Фейсбуці.

"Вчора під керівництвом фахівців з Німеччини встановили планшайбу на тунелепрохідницький щит вагою майже 60 тонн і діаметром понад 6 метрів. Встановили її на комплекс "Галина", за допомогою якого будуть прокладати тунелі двох нових станцій метро", - написав Кличко.

Він зазначив, що за місяць комплекс пройде близько 200 метрів під землею, і приблизно через півроку буде прокладений один з тунелів.

"До кінця наступного року ми плануємо відкрити дві станції метро на Виноградар - "Мостицька" і "Проспект Правди", - підкреслив Кличко.

Кличко також оприлюднив відео, як проходив процес установки обладнання.

Як повідомлялося, в столиці в рамках будівництва метро на Виноградар, орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" і "Мостицька".

Дві нові станції Сирецько-Печерської лінії - "Мостицька" і "Проспект Правди" планують відкрити в грудні 2021 року.