Мер Кличко показав відео будівництва метро на Виноградар

У Києві встановили планшайбу на комплекс для будівництва тунелю метро на Виноградар Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в Фейсбуці. "Вчора під керівництвом фахівців з Німеччини встановили планшайбу на тунелепрохідницький щит вагою майже 60 тонн і діаметром понад 6 метрів. Встановили її на комплекс "Галина", за допомогою якого будуть прокладати тунелі двох нових станцій метро", - написав Кличко. Він зазначив, що за місяць комплекс пройде близько 200 метрів під землею, і приблизно через півроку буде прокладений один з тунелів. "До кінця наступного року ми плануємо відкрити дві станції метро на Виноградар - "Мостицька" і "Проспект Правди", - підкреслив Кличко. Кличко також оприлюднив відео, як проходив процес установки обладнання. Як повідомлялося, в столиці в рамках будівництва метро на Виноградар, орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" і "Мостицька". Дві нові станції Сирецько-Печерської лінії - "Мостицька" і "Проспект Правди" планують відкрити в грудні 2021 року.