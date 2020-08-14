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  • В окупованому Криму колишній СБУшник катував громадянина України, - Стрижак
14 серпня 2020, пʼятниця, 16:05 371
Політика 2020-08-14T16:30:02+03:00
Українські Новини
В окупованому Криму колишній СБУшник катував громадянина України, - Стрижак

В окупованому Криму колишній СБУшник катував громадянина України, - Стрижак

Николай Полищук

Слідчі Нацполіціі повідомили про підозру екс-співробітнику СБУ, який, зрадивши присягу, перейшов на службу до ФСБ Росії і катував громадянина України в окупованому Криму. Про це повідомив начальник ГУНП в АРК і Севастополі Віталій Стрижак.

Із заявою про тортури звернувся 34-річний чоловік після того, як виїхав з півострова на материкову Україну. Він повідомив, що група невідомих обманом посадила його в автомобіль, натягли мішка на голову, а пізніше тортурами змусили визнати себе винним в незаконному придбанні та зберіганні патронів та боєприпасів, а також поширення в інтернеті екстремістських матеріалів.

У невідомому приміщенні потерпілого били по голові, його руки і ноги при цьому були зв'язані скотчем. Застосовували електричний струм, щоразу збільшуючи напругу. Коли чоловік втрачав свідомість, його відкачували і продовжували бити. Після побоїв, тортур, посягань на статеву недоторканість потерпілий погодився визнати свою провину в злочинах, які не скоював. Також злочинці змусили його підписати "протоколи слідчих дій", записали на відео зізнання у скоєнні злочинів і згоду співпрацювати з ФСБ.

Віталій Стрижак повідомив, що з потерпілим провели всі необхідні слідчі дії і експертизи. В ході слідства було встановлено особу одного із злочинців - 44-річний колишній співробітник СБУ. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років. Незаконне позбавлення волі і тортури порушують не тільки українське, а й міжнародне законодавство, зокрема, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни", - заявив Стрижак.

Він додав, що в даний час вживаються заходи щодо встановлення місця місцезнаходження підозрюваного.

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