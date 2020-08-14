Активісти вимагають від міністра Ткаченка пояснень з приводу будинку в заповідній зоні

У четвер, 13 серпня, в Києві пройшов мітинг під будинком міністра культури Олександра Ткаченка, розташованому в заповідній зоні Труханового острова.

Про це стало відомо від журналіста інформаційного агентства "Журналіст", який знаходився на місці подій, пише "Апостроф".

Активісти ГО "Ліс" і ГО "Товариство охорони пам'яток культури міста Києва" протестували проти забудови Труханового острова і вимагали, щоб Ткаченко пояснив ситуацію з будинком в центрі заповідної зони, бо міністр культури, представник партії "Слуга народу" і колишній гендиректор "1+1 Media" проживає в цьому будинку на Трухановому острові в рекреаційній зоні, і до сих пір не декларував його.

"Ми зібралися тут для того, щоб нинішній міністр культури пояснив, чому він вважає, що він має право проживати на території заповідної зони і чому він не вніс цю нерухомість в декларацію. Це вже не перший раз, коли Олександра Ткаченка просять пояснити жителям Києва факт проживання в цьому будинку. 2 роки тому він запевняв, що в декларації за 2019 рік ми побачимо у кого і за скільки він орендує це житло, але, на жаль, цього так і не сталося", - прокоментував один з активістів.

За словами мітингувальників, вони організували мітинг біля будинку Ткаченка, щоб спровокувати реакцію чиновника на свої вимоги.