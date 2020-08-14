Луганчани приїхали до Києва вимагати виборів

У п'ятницю, 14 серпня, в Києві біля будівлі Офісу Президента України пройшла мирна акція протесту проти рішення Центральної виборчої комісії (ЦВК) про скасування місцевих виборів в окремих об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) Луганської та Донецької областей. Кілька тисяч людей, які приїхали вранці з Луганської області, вимагали від Президента Володимира Зеленського провести законні вибори у всіх ОТО українського Донбасу, а також відправити у відставку голову Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая.

Про це повідомив народний депутат Сергій Шахов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Саме Гайдай подав до ЦВК документи, на підставі яких було прийнято Постанову про скасування виборів в ряді ОТГ Луганської та Донецької областей. "Цей звіт не просто містить неправдиву інформацію, а й свідомо вводить в оману керівництво країни", - заявив народний депутат Сергій Шахов, який виступив перед учасниками акції.

"Я закликаю всі силові структури порушити кримінальну справу за фактом підробки документів губернатором Луганської області Сергієм Гайдаєм, який ввів в оману Президента та ЦВК. Люди чекали 5 років, щоб знести ту банду місцевих депутатів, яка засіла в міськрадах. Вся Луганщина хоче провести чесні й мирні вибори. Так давайте визначимося, в якій країні ми живемо: Президент хоче миру, а губернатор хоче війни? СБУ, Національна поліція, ДБР - покажіть нарешті свою роботу!" - зазначив нардеп.

Шахов також додав, що в Луганській області успішно пройшли місцеві вибори 2015 року, а також парламентські та президентські вибори 2019 року, і ніяких провокацій та ексцесів не було.

Також учасники акції повідомили, що їх намагалися не пропустити до Києва. Мешканців Донбасу, які їхали на мирну акцію протесту, спочатку не пропускали на пунктах пропуску понад 5 годин, обшукували, записували особисті дані, перевіряли телефони та особисті речі.

Повідомляється, що свої вимоги активісти передали в письмовому зверненні до Президента Зеленського та голови ЦВК. В руках луганчани тримали плакати з написами "Повернемо право голосу українцям!", "Ми хочемо вибори до місцевих рад!", "Я не дам вкрасти мій голос!", "Президент повинен нас почути!", "Президент! Народ негодует - твой Гайдай пусть гайдует!".

"Слуги" так злякалися результатів соціологічних досліджень на Донбасі, що знайшли єдиний спосіб не програти на місцевих виборах - скасувати їх зовсім. Прикриваючись абсолютно надуманими "питаннями безпеки" вони вирішили узурпувати владу в регіоні. Цього не буде", - додав голова Лисичанської виборчої комісії Дмитро Конов.

Це вже третя подібна акція протесту за тиждень. Раніше виборці протестували проти скасування місцевих виборів в Сєвєродонецьку й вимагали звільнити губернатора Луганської області Сергія Гайдая.