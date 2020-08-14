RAB-тариф створює вимоги до якості електропостачання та надає можливості їх реалізувати, – Візір

Виконавчий директор громадської спілки "Розумні електромережі України" Олександр Візір вважає, що на відміну від теперішнього регулювання в галузі розподілу електроенергії система RAB-тарифу збалансована і створює не лише правила та вимоги до якості електропостачання, але й надає можливості їх реалізувати.

Про це експерт заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами Олександра Візіра, це абсолютно нова для України система стимулювання розвитку електромереж, що створює жорсткі правила і вимоги до покращення якості електропостачання і дає можливості їх реалізовувати.

"Встановлюється, що компанії повинні реінвестувати половину свого прибутку та 100% амортизаційних коштів. За перший регуляторний період (3 роки) ОСР повинні скоротити показник SAIDI до 100 хв в місті та 300 хв в сільській місцевості. Втрати в електромережах повинні зменшитись з майже 10% до 7,5% в середньому по Україні. З невиконання цих вимог НКРЕКП карає ОСР значними штрафами - 5% річного доходу, що вельми значна сумма для ОСР", - підкреслив Візір.

Експерт зазначив, що від такого підходу виграє звичайний споживач, бізнес і держава.

На думку Візіра, після впровадження стимулюючого тарифу буде встановлено 14 млн "розумних" лічильників споживачам, зменшиться аварійність електромереж і час ліквідації аварії. Також експерт говорить про потенційне зниження тарифу на електроенергію через зменшення втрат в електромережах.

Бізнес відчує здешевшання приєднання до електромережі та підвищення надійності електропостачання. "Менше переривів в подачі енергії – менше втрат для бізнесу", - відзначив Візір.

Також, на думку експерта, після впровадження стимулюючого тарифу приватизація державних обленерго на ринкових умовах принесе в бюджет країни щонайменше 10 млрд гривень та збільшення ВВП на 12,7 млрд гривень. Також експерт спрогнозував покращення інвестиційного клімату за рахунок покращення умов для бізнесу та розвиток суміжних галузей від активного розвитку інфраструктури електромереж.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Міністерство енергетики звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із пропозицією винести на широке обговорення RAB-регулювання на розподіл електроенергії за європейською методологією згідно напрацювання Експертної ради Міністерства.