підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Ярославський готовий залучити $1 млрд. інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу
14 серпня 2020, пʼятниця, 09:49 374
Економіка 2020-08-14T11:00:03+03:00
Українські Новини
Ярославський готовий залучити $1 млрд. інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу

Ярославський готовий залучити $1 млрд. інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу

Сергій Паламаренко
DCH, Інвестиції, Харків, Мотор Січ, Ярославський, Авіазавод, Харківський авіазавод
Харківський авіаційний завод (ХАЗ). Фото: GUNS.іа
Харківський авіаційний завод (ХАЗ). Фото: GUNS.іа

На сайті групи DCH опублікована офіційна заява власника і президента цієї групи Олександра Ярославського щодо Харківського авіазаводу (ДП Харківського авіаційного виробничого підприємства).

Ярославський зазначає, що йому "як харків'янину небайдужа доля Харківського авіазаводу - гордості нашого міста", чим і зумовлено його увагу до підприємства.

"Одними реорганізаціями і перестановками реального відродження підприємства домогтися неможливо. Планами ситий не будеш, колективу ХАЗ потрібні зарплати і гарантії збереження робочих місць, незалежно від того, хто і як їх дасть. А значить, заводу необхідна реальна підтримка держави і значні приватні інвестиції", - вважає бізнесмен.

Нагадаємо, що заборгованість по заробітній платі перед працівниками ХАЗ складає 230 млн. грн., зарплати не платять з листопада 2019 р; портфель замовлень - відсутній.

Для того, щоб допомогти Харківському авіазаводу Олександр Ярославський готовий залучити $1 млрд. інвестицій.

"Група DCH готова взяти відповідальність за відновлення флагмана вітчизняного авіабудування та залучити $1 млрд. на відновлення ХАЗ. З цієї суми $100 млн. підуть на виплату боргів; $500 млн. на добудову літаків, виробництво яких вже розпочато, і закладку нових; $400 млн. на програми розвитку", - сказано в заяві на сайті DCH.

Бізнесмен підкреслив, що йому байдужий формат участі у долі ХАЗ - купівля або приватно-державне партнерство.

"Важливо не втратити час. Група DCH готова до відкритого обговорення своєї пропозиції і має намір докласти всі зусилля, щоб врятувати ХАЗ для Харкова і України", - заявив Ярославський.

Олександр Ярославський - один з найбільш відомих українських бізнесменів, входить в топ-10 рейтингу Forbes Ukraine. Родом із Харкова, вклав у розвиток Харківського регіону близько $1 млрд, включаючи $300 млн. на підготовку міста до Євро-2012. Володіє і особисто керує групою DCH, що інвестує в такі сектори економіки, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент та ін. Серед його останніх придбань - банк "Кредит-Дніпро".

DCH володіє серйозним портфелем промислових активів (Харківський тракторний завод, Дніпровський металургійний завод, Криворізький рудник "Суха Балка") і неодноразово заявляла про інтерес до "великої приватизації" та підприємствам важкої промисловості.

Нещодавно DCH розпочала активність в секторі авіабудування і знаходиться в процесі придбання понад 25% акцій ПАТ "Мотор Січ", що виробляє авіадвигуни. Про готовність підтримати Харківський авіазавод в DCH днями заявили у коментарі ЗМІ.

Більше новин про: DCH Інвестиції Харків Мотор Січ Ярославський Авіазавод Харківський авіазавод

У Харкові перейменували станцію метро "Московський...
Богуслаєв знищує "Мотор Січ", Уруський повинен за ...
АМКУ не має законного права відмовити у задоволенн...
RAB-тариф на розподіл електроенергії європейського...
В Україні захворюваність на коронавірус стрімко зростає, а смертність падає
З понеділка Київ у "жовтій" зоні карантину. Які обмеження введуть
Новини
Тернопільська облрада заборонила на території області легалізований Зеленським гральний бізнес, - ЗМІ 10:59
"Укрзалізниця" повернула поїзд Київ – Запоріжжя: коли він почне курсувати 10:56
Мінімалка в Україні зростатиме тричі. Коли і на скільки 10:44
В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежонебезпеки 10:31
Сьогодні "Барселона" зіграє з мюнхенською "Баварією" в 1/4 Ліги чемпіонів. Де дивитися матч 10:30
більше новин
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook
Розгляд справи тещі Притули про наїзд на жінку з дитиною може початися у вересні 08:05
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович 20:27
більше новин
Опозиційні протести в Білорусі.Фото: Наша Ніва
Із незрозумілою жорстокістю та знущаннями: затриманий на протестах активіст у Білорусі розповів про допит у в'язниці 19:27
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку 08:59
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу 09:16
Партія
"Наш край" Сумщини на чолі з Деркачем візьме участь у виборах до рад усіх рівнів 13:55 Фото
більше новин
Курс гривні на сьогодні та вихідні: нацвалюта просіла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok