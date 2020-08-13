"ЗА Майбутнє" та Аграрна партія об’єднали виборчі штаби перед місцевими виборами

Заступник голови Аграрної партії України Інна Костиря та координатор виборчого штабу партії "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко

Заступник голови Аграрної партії України Інна Костиря та координатор виборчого штабу партії "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко

Політичні сили "ЗА Майбутнє" та Аграрна партія об’єднують свої штаби для перемоги на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня. Про це повідомляє прес-служба партії "ЗА Майбутнє".

Як інформує політсила, партії висунуть узгоджених кандидатів у депутати обласних та інших місцевих рад, і на посади сільських, селищних, міських голів.

Також, згідно з Меморандумом, у структурі спільного виборчого штабу буде створено аграрне крило. Його очолить заступник голови Аграрної партії України Інна Костиря. Мета цього крила – налагодити ефективну координацію між структурами партій.

Нагадаємо, нещодавно політичної партії "ЗА Майбутнє" очільник партії Ігор Палиця наголосив на важливості принципових змін на всіх рівнях влади.

"Прийняти правильні закони, які створять робочі місця, збільшать надходження податків не за рахунок їх підвищення, а в абсолютній сумі. Запустити українські підприємства, повернути назад наших заробітчан", – окреслив він цілі партії.