Партія Смешка впевнено проходить до Київради, – соцопитування

Якби місцеві вибори відбулися найближчим часом, до Київської міської ради пройшли б представники 5 політичних партій. Серед них партія "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (Центру Разумкова).

Партію нинішнього мера Києва "УДАР" Віталія Кличка готові підтримати 20% киян, серед тих, хто визначився з вибором і буде голосувати.

За партію "Слуга народу" проголосували б 15% киян, за "Європейську солідарність" - 11%, за партію "Перемога Пальчевського" - 7%, за Всеукраїнське об'єднання (ВО) "Батьківщина" - 5,5%, за партію "Сила і честь" Ігоря Смешка - 5,5%.

Інші партії не пройшли б до Київради. Серед них - "Голос" (4%), Партія Шарія (3,5%), ВО "Свобода" (3%) та партія "Єдність" (3%).

Решта партій набирають менше 3% голосів киян.

Примітно, що до числа лідерів політичних перегонів потрапила партія Смешка "Сила і честь", хоча сам політик про свою участь у виборах ще не заявив.

Крім того, аналітики відзначають великий запит суспільства на "сильну руку" і вважають, що Смешко може скласти Віталію Кличку куди більш серйозну конкуренцію, ніж будь-який з кандидатів від провладних партій.

Аналітик Агентства міжнародних досліджень Ігор Соловей раніше зазначив, що Смешко буде гарним мером столиці, так як є попит на борців з корупцією і бажання киян бачити порядок в місті.

Опитування проводилося з 24 липня по 2 серпня. Було опитано 2 019 осіб методом особистого інтерв'ю в усіх районах Києва. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.