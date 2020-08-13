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  • Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович
13 серпня 2020, четвер, 20:27 436
Економіка 2020-08-15T10:45:26+03:00
Українські Новини
Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович

Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович

Елена Новикова

"Укравтодор" саботує реалізацію найбільшого інвестиційного проєкту - будівництва кільцевої дороги, меморандум про який було підписано з китайською компанією Poly Changda за результатами офіційної зустрічі її представників з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив на своїй сторінці в Facebook український правозахисник і блогер Сергій Наумович.

"Невелика ложка дьогтю, справедливості заради, в прекрасній і позитивній темі будівництва об'їзної дороги навколо Києва, - пише Наумович, коментуючи те, щи китайська держкорпорація більш не присутня в презентованому Укравтодором проекті, - Це ж не "лижні інструктори", а реальне підприємство, що має проєкти по всьому світу".

За його даними, Poly Changda вже виконала первинні роботи, освоївши близько $ 1 млн. "Іншими словами - прийшов великий державний інвестор з КНР, підрядник, готовий профінансувати і побудувати кільцеву дорогу в Києві на умовах концесії. Була зустріч з Володимиром Зеленським, в результаті якої сторони підписали меморандум.

Після цього китайська компанія привезла команду інженерів, вклала мільйон доларів і зробила первинні роботи. Вивчили місцевість, надали в Укравтодор техніко-економічне обґрунтування. І у відповідь тиша. Якщо вже підписали меморандум щодо проєкту з'єднання трас Київ-Чоп та Київ-Одеса, то було б, напевно, правильним його реалізувати ", - написав Наумович.

Він підкреслив, що мова йде про 8 мільярдів євро: "саме стільки готові викласти китайські банки під дану концесію". "Україна отримала шанс привести найбільшу інвестицію в історії ... і виходить, що Укравтодор вчора цей шанс, схоже, підвісив в повітрі. Замість цілої окружний (як було видно на фото в пресрелізі від 27.11.2019, придивіться) - незамкнене коло , а замість восьми мільярдів євро в економіку - "десь знайдемо гроші". Боюся, що може прогриміти неприємний скандал. Або як мінімум може постраждати репутація України, адже це зовні схоже на "кидок". Буду радий помилятися, але багато фактів вказують на цю подію. І так, якщо Укравтодор знайшов щось краще даної пропозиції від КНР, то непогано було б це побачити", - уклав Сергій Наумович.

Виходячи з презентованої концепції будівництва кільцевої дороги, проект буде подрібнюватися на фрагменти та передаватися в роботу окремими дільницями, що, вочевидь, зробить неможливим реалізацію проекту одним великим інвестором.

Володимир Зеленський на ситуацію на даний момент ніяк не відреагував. У свою чергу, глава "Укравтодору" Олександр Кубрак в ході презентації проекту "КОД столиці" 12 серпня заявив журналістам: "Таких меморандумів було підписано багато. Меморандум - це меморандум. У меморандумі можна написати і 28 мільярдів доларів. Питання - наскільки це серйозно. Ось міжурядова угода - це серйозно, а меморандум - просто намір ".

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