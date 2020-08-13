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13 серпня 2020, четвер, 17:52 151
Економіка 2020-08-13T18:30:02+03:00
Українські Новини
Богуслаєв знищує "Мотор Січ", Уруський повинен за це відповісти, – заступник голови комітету Ради з фінансів

Богуслаєв знищує "Мотор Січ", Уруський повинен за це відповісти, – заступник голови комітету Ради з фінансів

Павло Твердохліб
Слуга народу, Олександр Дубінський, Мотор Січ, В'ячеслав Богуслаєв
Олександр Дубінський. Фото: Українське Фото
Олександр Дубінський. Фото: Українське Фото

В'ячеслав Богуслаєв, колишній народний депутат від Партії регіонів та беззмінний "червоний директор", який багато років розпоряджався майном Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Мотор Січі", намагається знищити підприємство. З таким твердженням і вимогою розібратися в ситуації звернувся до недавно призначеного віце-прем'єр-міністра з питань стратегічних галузей Олега Уруського заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський.

Дубинський повідомив в своєму відеозверненні, що до Запорізького господарського суду подано позов про ліквідацію ПАТ "Мотор Січ". Раніше про це вже писало інтернет-видання Delo.ua. Як відомо, акції "Мотор Січі" заблоковані судом за ініціативою Служби безпеки України в 2017 році. З тих пір не скликаються збори акціонерів, не виплачуються дивіденди, показники діяльності підприємства серйозно знизилися (обсяг реалізації продукції впав на 40%, втрачено близько 8 тис. робочих місць). Зазначене призвело до подачі ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс", що діє в інтересах корпоративного недержавного пенсійного фонду "Українська пенсійна фундація" позову про ліквідацію підприємства.

Заступник голови фінкомітету Ради вважає, що В'ячеслав Богуслаєв, почесний президент "Мотор Січі", а раніше її голова правління та генеральний директор (з 1991 року) свідомо знищує підприємство після продажу своїх акцій китайським інвесторам.

"Пан Богуслаєв, сім'я якого по суті керує і володіє цим заводом неформально, продав його китайцям. Його син недавно за ці гроші придбав острів в Італії. Після того, як він отримав ці гроші від китайської компанії, завод був заблокований СБУ", - нагадав Дубінський.

На думку нардепа Дубінського, в минулому відомого журналіста-розслідувача, геополітична складова в процесах навколо "Мотор Січі" є штучно привнесеної. Насправді минула українська влада дезінформувала США щодо потенційних ризиків придбання підприємства китайськими інвесторами, причому в корисливих цілях та з корупційними намірами.

"Нам розповідали, що це американці проти, але, насправді, ніякі це не американці. Це Порошенко разом з Грицаком, главою СБУ на той час, таким чином допомагали Богуслаєву завод нібито продати, отримати за нього гроші, гроші привласнити, а завод не віддавати й надалі продовжувати його доїти", - поділився інсайдерською інформацією Дубінський.

Саме для цього, на його думку, проти Богуслаєва за погодженням з ним же була відкрита в 2017 році горезвісна справа СБУ з обвинуваченнями в диверсії та державній зраді. Реальною метою цієї імітації було "заблокувати завод, не допустити туди китайський менеджмент, і з 2017 до 2019 вивести близько 5,5 млрд гривень коштів, які могли бути відправлені на інновації, нові ринки, виробництво нових моделей і т.д.".

Дубінський переконаний, що зараз Богуслаєв намагається остаточно знищити "Мотор Січ": "Богуслаєв, який під цією статтею "диверсія, держзрада" прекрасно себе почуває, купує вілли в Італії, острови в Італії, витрачає вкрадені мільйони доларів і вбиває завод. Тому що завод йому, по суті, вже не потрібен, тепер йому треба максимально довго протриматися, щоб з цього заводу викачати якомога більше грошей, а потім його поховати".

На думку заступника голови фінкомітету Ради, В'ячеславу Богуслаєву в його намірі ліквідувати "Мотор Січ" допомагає українська правоохоронна система: "Новий вже глава СБУ Баканов та нічого з ним зробити ніхто не може! СБУ в рамках тих домовленостей 2017 року тупо знищує завод". І це не дає можливості іншим інвесторам зайнятися долею підприємства: "Зараз на завод прийшов Ярославський, щоб спробувати його врятувати, і теж нічого зробити не може".

З огляду на обставини справи Дубінський вважає, що "пан Уруський, який у нас став віце-прем'єром з питань промисловості, повинен за все це відповідати".

До появи в мережі Інтернет відеозвернення Дубінського на веб-сайті dubinskiy.pro вже була опублікована стаття схожого змісту, яку підсумовує наступний висновок: "Що ми маємо в сухому залишку: Богуслаєва, який розкрадає підприємство, ліквідацію" Мотор Січі" її ж акціонерами, які розуміють, що Богуслаєва вже не зупинити. Ну й нарешті - держава, яка своїми діями робить все, щоб фактично допомогти Богуслаєву добити "Мотор Січ".

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