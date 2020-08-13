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13 серпня 2020, четвер, 16:11 155
Податки 2020-08-13T16:30:02+03:00
Українські Новини
Майже весь бюджет податкової міліції за 2020 рік спрямовано на виплату зарплат, – Солодченко

Майже весь бюджет податкової міліції за 2020 рік спрямовано на виплату зарплат, – Солодченко

Павло Твердохліб
ДФС України, Податкова міліція, Зарплатня, Сергій Солодченко
Сергій Солодченко. Фото: sfs.gov.ua
Сергій Солодченко. Фото: sfs.gov.ua

Цього року Державна фіскальна служба (ДФС) України отримала 1,3 млрд гривень на фінансування. В 2019 році, коли ДФС об’єднувала в собі податкову міліцію та митну службу, спільний бюджет складав 8,6 млрд гривень. Після відокремлення податкова міліція отримала 15% від бюджету минулого року.

Про це повідомив виконуючий обов’язки голови ДФС України Сергій Солодченко на ЛІГА.Блоги та в соціальних мережах.

"Якщо казати мовою цифр, то майже 94% від загальної суми фінансування ДФС на цей рік, спрямовується на виплати заробітних плат. При чому ми зіткнулись з проблемою незапланованих кошторисом виплат, пов’язаних зі звільненнями працівників податкової міліції", - розповів Солодченко.

За словами в.о. голови ДФС, у відповідності до законодавчих норм, при звільнені працівникам виплачуються компенсації. В грошовому еквіваленті компенсаційні "витрати" складають від 100 до 400 тис гривень. Сума виплати залежить від посади, кількості відпрацьованих років та територіальної приналежності. В бюджеті ж видатки на виплату компенсацій при звільненні працівників ніколи не враховувались.

"За останні 10-15 років реорганізаційних змін працівники переходили від одного держоргану до іншого, тобто з Державної податкової служби до Міністерства доходів і зборів, а потім до Державної фіскальної служби. Але, по суті, залишались в одній службі, змінювалась лише назва. За цей час у податкових міліціонерів накопичилась значна кількість невикористаних відпусток, стаж та вислуга років. Тому, при їх звільненні, Фіскальна служба зобов’язана виплачувати певні компенсації. В ході останнього реформування відбувається масове звільнення працівників ДФС, тому суми компенсацій доволі значні. Крім того, працівники, які були звільнені згідно з нормами про очищення влади ще в 2014-2015 роках, зараз виграють справи в судах про поновлення на робочому місці. За рішенням суду їм також виплачуються суттєві суми компенсацій", - додав Сергій Солодченко.

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