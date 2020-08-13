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13 серпня 2020, четвер, 15:42 151
Суспільство 2020-08-13T16:15:02+03:00
Українські Новини
"Удар" Кличка обійшов усі інші партії на київських виборах, – Центр Разумкова

"Удар" Кличка обійшов усі інші партії на київських виборах, – Центр Разумкова

Павло Твердохліб
УДАР, Центр Разумкова, Віталій Кличко, соцопитування, Рейтинг популярності
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Чинний мер Києва Віталій Кличко та його політична партія "УДАР" є беззаперечними лідерами електоральних симпатій мешканців столиці.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (Центру Разумкова).

"Якби найближчим часом відбувалися вибори київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них здобув би чинний мер Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 36% всіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосувати", - йдеться в дослідженні.

На другому-третьому місцях за рівнем електоральної підтримки - Андрій Пальчевський (відповідно 8% та 9%) та Олександр Попов (відповідно 7% та 8%). Далі йдуть Ірина Верещук (відповідно 5,5% та 6%) і Сергей Притула (відповідно 5% та 5,5%).

Тим часом за "УДАР" Віталія Кличка готові проголосувати 17% всіх опитаних, або 20% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

За партію "Слуга народу" готові проголосувати відповідно 13% та 15%, за партію "Опозиційною платформа - За життя" - відповідно 10% та 11,5%, за партію "Європейська солідарність" - відповідно 9% та 11%, за партію "Перемога Пальчевського" - відповідно 6% і 7%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - відповідно 5% та 5,5%, за партію "Сила і честь" - відповідно 5% і 5,5%.

Рейтинг всіх інших партій не перевищує 5%.

Опитування проводилося 24 липня - 2 серпня в Києві, опитано 2 019 осіб віком від 18 років і старше, похибка не більше 2,3%.

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