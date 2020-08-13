Карантинні обмеження тепер будуть ще більш точковими, – Воля

Політолог Володимир Воля вважає, що прийняті урядом України від 12 вересня за ініціативою Міністерства охорони здоров'я зміни правил адаптивного карантину передбачають більш точне встановлення обмежень, що позитивно відобразиться на економіці.

Про це експерт заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Головний позитив - застосування карантину буде ще більш точковим, навіть хірургічним, якщо хочете. Іншими словами, в разі спалаху коронавируса в одному місті чи районі, не доведеться закриватися весь регіон або всю країну. Для економіки країни це означає, що бізнес може працювати в більш спокійних умовах і, хоча б, мінімально, щось планувати", - написав Воля.

Експерт підкреслив, що саме адаптивність карантину грає на руку економіці.

"Адаптивність карантину також грає на руку економіці. Якщо навесні ми всі сиділи по домівках, без будь-якої альтернативи, то зараз градація куди ширша. Так, в "жовтій категорії", наприклад, заборонена робота розважальних закладів після 24:00. Але адже раніше вони взагалі були закриті цілодобово та несли колосальні збитки", - нагадав Володимир Воля.

На його думку, чинний в країні адаптивний карантин дозволяє зберегти баланс між звичним способом життя і боротьбою з епідемією.

"З огляду на ситуацію, що склалася, адаптивний карантин - це спосіб зберегти баланс між більш-менш нормальним життям і стримуванням епідемії коронавірусу. Така ось нова реальність, в якій ми всі з вами опинилися", - зазначив експерт.

При цьому він наголосив на необхідності дотримання кожним регіоном встановлених правил незалежно від того, який він має рівень небезпеки поширення коронавірусу. В іншому випадку - ймовірність опинитися на "червоному рівні" зростає.

"Але тепер все, більшою мірою, залежить від самих людей. Якщо носити маски, дезінфікувати руки та дотримуватися соціальної дистанцію, то й карантин буде більш розслаблений", - упевнений Воля.