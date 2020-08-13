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13 серпня 2020, четвер, 14:55 5 Прес-реліз
Економіка 2020-08-13T14:57:02+03:00
Українські Новини
Кожен третій клієнт "Чернігівгазу" боргує за доставку газу

Кожен третій клієнт "Чернігівгазу" боргує за доставку газу

Валерия Драгомирова
Чернівцігаз. Фото: cv.104.ua
Чернівцігаз. Фото: cv.104.ua

Станом на 1 серпня не повністю розрахувалися за отриману послугу доставки газу понад 112 тисяч клієнтів "Чернігівгазу". У загальному не був сплаченим кожен третій рахунок.

Через несплату третиною споживачів газу рахунків за доставку у АТ "Чернігівгаз" виник дефіцит коштів на суму 11 млн грн. Це не дозволяє в повному обсязі провести ремонт газорозподільної системи Чернігівської області, до якої входить майже 14тис. км. газопроводів, 510 ГРП та 1701 ШГРП і десятки тисяч пристроїв, які є частиною системи. В умовах недофінансування працівники компанії щоденно обстежують та проводять технічне обслуговування газопроводів,  регулювання, реконструкцію і заміну  обладнання. Значна частка коштів, сплачених за доставку, йде на роботу аварійно-диспетчерської служби.

"Чернігівгаз" не отримав гроші за всю роботу, проведену для доставки газу в оселі 358 тис. клієнтів. Із них 24,5 тисяч не платили за розподіл жодного разу, хоча послуги отримують. Вони заборгували 5,4 мільйони гривень – це половина від усього боргу населення", - про це сказав комерційний директор АТ "Чернігівгаз" Сергій Савченко.

Після карантину компанія буде змушена стягувати борги примусово, а у разі їх несплати  - припиняти надання послуг боржникам.

Для зручності клієнтів АТ "Чернігівгаз" має великий перелік онлайн-сервісів для сплати за розподіл:

особистий кабінет на сайті 104.ua

мобільний додаток 104Mobile для Android

мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone

чат-бот 7104ua у Viber чи Telegram

Вайбер-бот – один із найпопулярніших сервісів, нині ним постійно користуються 28,5 тисяч клієнтів компанії. З його допомогою можна передавати показання й переглядати їх історію, перевіряти нарахування та архів cплат, сплачувати за газ і розподіл газу. Перевага чат-бота 7104ua у Viber в тому, що в ньому один користувач може зареєструвати та вести до п’яти особових рахунків.

Довідка: АТ "Чернігівгаз" - газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ "Чернігівгаз" обслуговує 358тисячспоживачів у категорії "населення" та 2041 промисловий і комунальнийоб’єкт.  У 2019 році АТ "Чернігівгаз" доставило 481,8 млн куб.м газу. Загальна протяжністьгазопроводів, якіобслуговуєкомпанія, складає  13,8 тис. км.

 

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