ОПЗЖ вимагає відставки міністра юстиції за спробу заборонити "Партію Шарія"

"Опозиційна платформа - За життя вимагає відправити у відставку міністра юстиції і повністю "перезавантажити" громадську раду при міністерстві." Про таке йдеться у заяві партії, розміщеній на її офіційному порталі.

"Зростання довіри та підтримки громадян до роботи опозиційних партій провокує істерику у Зе-влади, партії війни і ручних грантоїдів, які сидять на прикормі у зовнішніх кредиторів. Роблячи спроби уникнути політичної поразки свого режиму, вони намагаються будь-якими методами тиснути й залякувати опозицію і вже не добирають ні способів, ні засобів.

Після серії бандитських нальотів на офіси опозиції, кидання гранат і закладання мін, терористичних нападів на опозиціонерів, влада та її поплічники тепер намагаються задіяти адміністративну машину. У середу, 12 серпня, так звана громадська рада при Міністерстві юстиції України прийняла рішення рекомендувати Мін'юсту почати процедуру заборони діяльності Опозиційної платформи - За життя і "Партії Шарія".

Опозиційна платформа - За життя вимагає від влади і особисто від Президента Зеленського зупинити репресії проти опозиційних партій. Знайдіть і притягніть до відповідальності екстремістів, які займаються відкритим бандитизмом. Поверніть українським громадянам право голосу, припиніть адміністративний терор і не намагайтеся зіштовхнути Україну до диктатури!

Ми вимагаємо повного очищення влади від ставлеників партії війни і грантоїдів, які перебувають під зовнішнім управлінням. У тому числі міністра юстиції Малюськи, який не справляється зі своїми обов'язками.

Наполягаємо на необхідності повного перезавантаження так званих громадських рад при міністерствах, куди минулий і нинішній режим прилаштував найвідданіших "соросят" і найбільш оскаженілих радикалів. Незважаючи на відкритий терор та адміністративний тиск ми продовжимо захищати права й інтереси українських громадян. З допомогою та за підтримки українського народу ми очистимо владу, повернемо мир і благополуччя у нашу країну", - підкреслюється у заяві партії ОПЗЖ.