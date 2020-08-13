підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 серпня 2020, четвер, 12:15 6
Верховна Рада і партії 2020-08-13T12:15:01+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ вимагає відставки міністра юстиції за спробу заборонити "Партію Шарія"

ОПЗЖ вимагає відставки міністра юстиції за спробу заборонити "Партію Шарія"

Сергій Паламаренко
Опозиційна платформа - За життя, Партія Шарія, ОПЗЖ, Малюська, Юстиція
"Оппозиционая платформа - За життя". Фото прес-служби

"Опозиційна платформа - За життя вимагає відправити у відставку міністра юстиції і повністю "перезавантажити" громадську раду при міністерстві." Про таке йдеться у заяві партії, розміщеній на її офіційному порталі.

"Зростання довіри та підтримки громадян до роботи опозиційних партій провокує істерику у Зе-влади, партії війни і ручних грантоїдів, які сидять на прикормі у зовнішніх кредиторів. Роблячи спроби уникнути політичної поразки свого режиму, вони намагаються будь-якими методами тиснути й залякувати опозицію і вже не добирають ні способів, ні засобів.

Після серії бандитських нальотів на офіси опозиції, кидання гранат і закладання мін, терористичних нападів на опозиціонерів, влада та її поплічники тепер намагаються задіяти адміністративну машину. У середу, 12 серпня, так звана громадська рада при Міністерстві юстиції України прийняла рішення рекомендувати Мін'юсту почати процедуру заборони діяльності Опозиційної платформи - За життя і "Партії Шарія".

Опозиційна платформа - За життя вимагає від влади і особисто від Президента Зеленського зупинити репресії проти опозиційних партій. Знайдіть і притягніть до відповідальності екстремістів, які займаються відкритим бандитизмом. Поверніть українським громадянам право голосу, припиніть адміністративний терор і не намагайтеся зіштовхнути Україну до диктатури!

Ми вимагаємо повного очищення влади від ставлеників партії війни і грантоїдів, які перебувають під зовнішнім управлінням. У тому числі міністра юстиції Малюськи, який не справляється зі своїми обов'язками.

Наполягаємо на необхідності повного перезавантаження так званих громадських рад при міністерствах, куди минулий і нинішній режим прилаштував найвідданіших "соросят" і найбільш оскаженілих радикалів. Незважаючи на відкритий терор та адміністративний тиск ми продовжимо захищати права й інтереси українських громадян. З допомогою та за підтримки українського народу ми очистимо владу, повернемо мир і благополуччя у нашу країну", - підкреслюється у заяві партії ОПЗЖ.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Партія Шарія ОПЗЖ Малюська Юстиція

Міністр Малюська отримує таку ж зарплату, що і йог...
У мережу потрапило скандальне листування міністра ...
Суд відкрив провадження про заборону діяльності па...
Влада скасувала вибори на Донбасі через страх прог...
У Києві вже понад 10 тис. випадків коронавірусу. За добу — 133 нових хворих
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу
Новини
ОПЗЖ вимагає відставки міністра юстиції за спробу заборонити "Партію Шарія" 12:15
У ЗСУ рекордна кількість нових випадків коронавірусу - захворіли майже 50 осіб 11:50
Квартири на вторинному ринку в Києві у липні подорожчали на 2,4% 11:48
Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс валют у четвер 11:40
Депутат Ради Грищук і його дружина захворіли на коронавірус 11:31
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Партія
"Наш край" Сумщини на чолі з Деркачем візьме участь у виборах до рад усіх рівнів 13:55 Фото
більше новин
Кожен сьомий споживач Хмельниччини боргує за доставку газу 14:48 Прес-реліз
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Сергій Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Голос" вирішив висунути кандидатом в мери Києва телеведучого Притулу 16:22
Мінфін розмістив ОВДП на 4,9 млрд гривень і $ 189,8 млн 17:27
більше новин
Україна віднесла Австрію до "зеленої зони" і дозволила в'їзд без карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok