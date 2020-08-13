Списання боргу за газ на 20 млрд грн призведе до скорочення заборгованості держбюджету, - глава УкрТКЕ Блащук

20 млрд грн становить борг держбюджету перед підприємствами ТКЕ за компенсацію занижених тарифів. У свою чергу, тепловики заборгували НАК «Нафтогаз України» близько 36 млрд грн за газ, з яких третина - спірні штрафи і пені. Взаємозалік цих зустрічних вимог, запропонований в законопроекті 3800-1, дозволить фінансовооздоровити галузь та встигнути підготуватися до опалювального періоду.

Для врегулювання боргової кризи, в якому опинилися підприємства теплокомуненерго, не потрібно додаткове бюджетне фінансування.

Про це заявив глава Асоціації "Укртеплокомуненерго" (УкрТКЕ) Арсентій Блащук на круглому столі «Боргова криза у тепловиків: бути чи опалювального сезону?».

За його словами, досить провести взаємозалік між держбюджетом і НАК «Нафтогазом України», який дозволить врегулювати взаємні неплатежі на 20 млрд грн.

«Держбюджет заборгував тепловикам 20 млрд грн - це компенсація за те, що тарифи на тепло нижче собівартості. У свою чергу, приблизно 27 млрд грн -без урахування штрафів і пені - тепловики повинні "Нафтогазу". Якщо сторони проведуть простий взаємозалік, то ¾ боргів будуть списані», - сказав Арсентій Блащук.

Він підкреслив, що такий механізм, серед іншого, передбачено в законопроекті 3800-1.

У УкрТКЕ вказали, що штрафні санкції і пені по заборгованості за газ становлять близько 9,5 млрд грн і ці суми є предметом судових розглядів.

Раніше повідомлялося, що Федерація роботодавців України, профільні асоціації ТКЕ та Асоціації міст України звернулися до Верховної Ради з ініціативою провести громадські слухання щодо законопроекту 3800-1.

Цей документ пропонує механізм взаємозаліків і списання боргів на для ТКЕ і на газовому ринку без додаткового фінансування з держбюджету.