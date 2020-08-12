Двигуни "Мотор Січі" сьогодні не представлені в сучасних світових нішах авіабудування, — Євген Трескунов

На відміну від запорізького ПАТ "Мотор Січ" світовий ринок авіабудування не стоїть на місці. Сучасні технології виробництва та сервісного обслуговування двигунів пішли вперед в порівнянні з пропозиціями українських моторобудівельників - вважають профільні експерти.

"Все це - залишки минулих напрацювань. На сучасному ринку двигунобудування "Мотор Січ" не представлений ніде, крім власних партнерів-виробників літаків. Всі провідні двигунобудівники світу так чи інакше представлені в різних нішах, їх продукція серійна, має досвід експлуатації в глобальній мережі. У "Мотор Січі" цього давно вже немає. З тих пір, як АН-24 і АН-2 перестали поставлятися в різні країни світу, продукція "Мотор Січі" стала дуже і дуже вузьконішевою", - говорить авіаексперт, засновник ТОВ" Авіаплан " Євген Трескунов. На його думку, підприємство втратило доступ до нових технологій, а, отже, і до світових ринків збуту у всіх нішах авіаційної галузі.

Крім того, продукція "Мотор Січі" вже сьогодні неконкурентоспроможна за багатьма принциповими для споживача критеріями. "Коли ми купуємо новий літак, на всі сучасні двигуни IV і V покоління виробники дають 8, а деякі і 9 років гарантії того, що двигун буде працювати на крилі без планового капремонту. У "Мотор Січі" такого немає. Для них питання продовження ресурсу двигунів ніколи не стояло в принципі. Таким чином, з українським двигуном 8 років гарантії точно не вийде. Максимум - 2 роки", - розповідає Трескунов.

"В результаті, "доля" "Мотор Січі"- традиційне обслуговування моторів літаків і вертольотів сімейства "ЯК", "АН"і "МІ" радянської збірки, які через кілька років будуть списані авіаперевізниками", - резюмує експерт.

Нагадаємо, що ПАТ "Мотор Січ" налічує понад 100 років історії. Його профільна продукція - авіаційні двигуни, а також супутні послуги з їх обслуговування. Під приводом значущості використовуваних підприємством технологій, його діяльність з 2017 року блокується Антимонопольним комітетом України та правоохоронними органами в особі СБУ і ГПУ. За оцінками експертів, з урахуванням зміни поколінь літаків, при збереженні нинішнього стану справ двигуни виробництва "Мотор Січ" будуть затребувані світовим ринком ще не більше декількох років, після чого підприємство припинить своє існування.