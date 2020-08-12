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12 серпня 2020, середа, 18:19 399
Економіка 2020-08-12T19:45:02+03:00
Українські Новини
Двигуни "Мотор Січі" сьогодні не представлені в сучасних світових нішах авіабудування, — Євген Трескунов

Двигуни "Мотор Січі" сьогодні не представлені в сучасних світових нішах авіабудування, — Євген Трескунов

Кира Молчанова
авіація, Мотор Січ
АО
АО "Мотор Сич". Фото из открытых источников

На відміну від запорізького ПАТ "Мотор Січ" світовий ринок авіабудування не стоїть на місці. Сучасні технології виробництва та сервісного обслуговування двигунів пішли вперед в порівнянні з пропозиціями українських моторобудівельників - вважають профільні експерти.

"Все це - залишки минулих напрацювань. На сучасному ринку двигунобудування "Мотор Січ" не представлений ніде, крім власних партнерів-виробників літаків. Всі провідні двигунобудівники світу так чи інакше представлені в різних нішах, їх продукція серійна, має досвід експлуатації в глобальній мережі. У "Мотор Січі" цього давно вже немає. З тих пір, як АН-24 і АН-2 перестали поставлятися в різні країни світу, продукція "Мотор Січі" стала дуже і дуже вузьконішевою", - говорить авіаексперт, засновник ТОВ" Авіаплан " Євген Трескунов. На його думку, підприємство втратило доступ до нових технологій, а, отже, і до світових ринків збуту у всіх нішах авіаційної галузі.

Крім того, продукція "Мотор Січі" вже сьогодні неконкурентоспроможна за багатьма принциповими для споживача критеріями. "Коли ми купуємо новий літак, на всі сучасні двигуни IV і V покоління виробники дають 8, а деякі і 9 років гарантії того, що двигун буде працювати на крилі без планового капремонту. У "Мотор Січі" такого немає. Для них питання продовження ресурсу двигунів ніколи не стояло в принципі. Таким чином, з українським двигуном 8 років гарантії точно не вийде. Максимум - 2 роки", - розповідає Трескунов.

"В результаті, "доля" "Мотор Січі"- традиційне обслуговування моторів літаків і вертольотів сімейства "ЯК", "АН"і І" радянської збірки, які через кілька років будуть списані авіаперевізниками", - резюмує експерт.

Нагадаємо, що ПАТ "Мотор Січ" налічує понад 100 років історії. Його профільна продукція - авіаційні двигуни, а також супутні послуги з їх обслуговування. Під приводом значущості використовуваних підприємством технологій, його діяльність з 2017 року блокується Антимонопольним комітетом України та правоохоронними органами в особі СБУ і ГПУ. За оцінками експертів, з урахуванням зміни поколінь літаків, при збереженні нинішнього стану справ двигуни виробництва "Мотор Січ" будуть затребувані світовим ринком ще не більше декількох років, після чого підприємство припинить своє існування.

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