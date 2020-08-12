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12 серпня 2020, середа, 16:15 9
Бізнес 2020-08-12T17:15:02+03:00
Українські Новини
""Дарниця" реалізувала проекти з цифрової трансформації на суму 88 млн грн

""Дарниця" реалізувала проекти з цифрової трансформації на суму 88 млн грн

Надежда Комендантова
Фармацевтична фірма
Фармацевтическая компания
Фармацевтическая компания "Дарница". Фото: пресс-служба

Фармацевтична компанія "Дарниця" спільно зі світовими лідерами в області інформаційних технологій реалізувала проекти цифровий трансформації на суму 88 млн грн. Про це заявив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він підкреслив, що повна діджіталізація "Дарниці" є однією із стратегічних цілей компанії.

"Повна діджіталізація" Дарниці "є однією з наших стратегічних цілей. Вона тісно пов'язана з досягненням ще двох - перетворенням в міжнародний бренд і лідерство у виробництві генериків. Ми поступально рухаємося в напрямку цифрової трансформації з 2014 року. Спільно зі світовими лідерами в області інформаційних технологій ми вже реалізували проекти загальною вартістю 88 млн грн. Це підвищило ефективність бізнес-процесів, а також забезпечило стійкість і адаптивність компанії в умовах нової реальності", - додав Шимків.

"Дарниця" також виділила цифрову трансформацію в окрему функцію. Цей напрямок в компанії очолив Андрій Романенко. Протягом останніх років він керував департаментом IT і разом з командою реалізував ряд стратегічних проектів по створенню в "Дарниці" гібридної інфраструктури та забезпечення переходу на електронний документообіг.

За результатами успішної реалізації ініціатив по цифровізації "Дарниці" Андрій Романенко був визнаний експертами журналу "Компьютерное обозрение" BEST CIO 2019 серед фармацевтичних компаній в Україні в ході щорічного конкурсу.

Департамент інформаційних технологій "Дарниці" очолив Роман Бородін. Він має досвід роботи в сфері ІТ в мультинаціональних та провідних українських компаніях, а також в державному секторі. Головним завданням Романа є подальший розвиток цифрової екосистеми "Дарниці" для забезпечення інноваційного розвитку.

"Дарниця" вже почала процес трансформації, в тому числі з метою стати високотехнологічною компанією міжнародного рівня. Відповідно до цієї стратегії інформаційні технології є драйвером зростання бізнесу. Зі свого боку, я дуже зацікавлений приєднатися до масштабних змін компанії, які стануть поштовхом для всієї української фарми ", - прокоментував призначення Роман Бородін.

Раніше голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків заявляв, що робота "Дарниці" в карантинному режимі здійснювалася без серйозних змін, завдяки своєчасному системному інвестування в Діджитал. Компанія, за його словами, розробила гібридну ІТ-інфраструктуру, активно використовуючи хмарні технології, зокрема, хмарне рішення для операційної роботи співробітників Microsoft Office 365, електронний документообіг на базі SAP / Open Text.

Нагадаємо, у вересні 2019 року фармацевтична компанія "Дарниця" провела ребрендинг і заявила про початок процесу масштабної трансформації - зокрема, курсі на діджіталізацію всіх бізнес-процесів і на створення міжнародного бренду. Крім того, компанія успішно провела міграцію своєї ERP-системи в хмару Microsoft Azure, завдяки чому змогла зберегти ефективність бізнес-процесів в умовах карантину.

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