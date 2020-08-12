Апеляційний суд підтвердив незаконність тиску на "Еконію"

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського районного суду м. Києва про арешт корпоративних прав компанії "Еконія" - виробника питної води та дитячого харчування "Малятко".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті компанії.

"Суд погодився з нашими доводами і визнав арешт незаконним, це перша перемога після подій 9 липня, коли в компанії відбулися обшуки та арешт корпоративних прав в рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство)", - заявила партнер адвокатського об'єднання Arzinger Катерина Гупало.

Захист звернув увагу суду на неправдиві дані, вказані прокурором Романом Шененком у клопотанні про арешт корпоративних прав. Попри твердження прокурора, Анатолій Тітов ніколи не був власником ані майнового комплексу, ані паїв КПП "Золотоніська меблева фабрика" (як відомо, майно фабрики після банкрутства у 2008 році викупили власники "Еконії" та побудували завод з виробництва дитячого харчування).

Адвокат Гупало переконана, що кримінальне провадження є незаконною спробою переглянути судові рішення більш ніж десятирічної давності, якими підтверджено правомірність набуття права власності на майновий комплекс.

"Рішення апеляційного суду є важливим, оскільки нівелює репутаційні ризики у роботі з контрагентами та виконанні договорів", - підкреслила юрист.

Як відомо, 9 липня компанія заявила про обшуки із застосуванням правоохоронцями фізичної сили, пошкодженомайно, вилучені сервери тощо. Такі дії обмежують господарську діяльність компанії.

Довідка

Національна поліція України розслідує кримінальне провадження №12020000000000163 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Слідчі Головного слідчого управління НПУ та прокурори з Офісу генерального прокурора зазначають, що подією злочинує шахрайські дії, спрямовані на незаконне визнання банкрутом КПП "Золотоніська меблева фабрика" та подальше придбання президентом компанії "Еконія" Іриною Варагаш майнового комплексу фабрики, чим начебто завдано матеріальних збитків Анатолію Тітову, який безпідставно вказаний в якості "попереднього власника" меблевого підприємства.

Стаття 190 КК України (шахрайство) передбачає відповідальність за заволодіння чужим майном шляхомобману чи зловживання довірою.

Проте, компанія "Еконія" ще 12 лютого 2008 року набулазаконне право власності на нерухоме майно меблевої фабрикиза договором купівлі-продажу, який нотаріально посвідчений та зареєстрований. Законність правочину підтверджена остаточним рішення Вищого господарського суду України від 08.11.2010 у справі № 02/1497.