підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 серпня 2020, середа, 15:20 152
Бізнес 2020-08-12T15:45:02+03:00
Українські Новини
Апеляційний суд підтвердив незаконність тиску на "Еконію"

Апеляційний суд підтвердив незаконність тиску на "Еконію"

Сергій Паламаренко
Київський апеляційний суд, Ірина Варагаш, Еконія, Малятко, Катерина Гупало
"Экония" добилась справедливости в суде. Фото: econia.com.ua

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського районного суду м. Києва про арешт корпоративних прав компанії "Еконія" - виробника питної води та дитячого харчування "Малятко".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті компанії.

"Суд погодився з нашими доводами і визнав арешт незаконним, це перша перемога після подій 9 липня, коли в компанії відбулися обшуки та арешт корпоративних прав в рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство)", - заявила партнер адвокатського об'єднання Arzinger Катерина Гупало.

Захист звернув увагу суду на неправдиві дані, вказані прокурором Романом Шененком у клопотанні про арешт корпоративних прав. Попри твердження прокурора, Анатолій Тітов ніколи не був власником ані майнового комплексу, ані паїв КПП "Золотоніська меблева фабрика" (як відомо, майно фабрики після банкрутства у 2008 році викупили власники "Еконії" та побудували завод з виробництва дитячого харчування).

Адвокат Гупало переконана, що кримінальне провадження є незаконною спробою переглянути судові рішення більш ніж десятирічної давності, якими підтверджено правомірність набуття права власності на майновий комплекс.

"Рішення апеляційного суду є важливим, оскільки нівелює репутаційні ризики у роботі з контрагентами та виконанні договорів", - підкреслила юрист.

Як відомо, 9 липня компанія заявила про обшуки із застосуванням правоохоронцями фізичної сили, пошкодженомайно, вилучені сервери тощо. Такі дії обмежують господарську діяльність компанії.

Довідка

Національна поліція України розслідує кримінальне провадження №12020000000000163 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Слідчі Головного слідчого управління НПУ та прокурори з Офісу генерального прокурора зазначають, що подією злочинує шахрайські дії, спрямовані на незаконне визнання банкрутом КПП "Золотоніська меблева фабрика" та подальше придбання президентом компанії "Еконія" Іриною Варагаш майнового комплексу фабрики, чим начебто завдано матеріальних збитків Анатолію Тітову, який безпідставно вказаний в якості "попереднього власника" меблевого підприємства.

Стаття 190 КК України (шахрайство) передбачає відповідальність за заволодіння чужим майном шляхомобману чи зловживання довірою.

Проте, компанія "Еконія" ще 12 лютого 2008 року набулазаконне право власності на нерухоме майно меблевої фабрикиза договором купівлі-продажу, який нотаріально посвідчений та зареєстрований. Законність правочину підтверджена остаточним рішення Вищого господарського суду України від 08.11.2010 у справі № 02/1497.

Більше новин про: Київський апеляційний суд Ірина Варагаш Еконія Малятко Катерина Гупало

Члени правління НБУ в червні отримали великі відпускні
Кількість нових випадків COVID-19 в Київській області збільшилася в 1,6 раз
Новини
""Дарниця" реалізувала проекти з цифрової трансформації на суму 88 млн грн 16:15
У МВС Білорусі підтвердили застосування міліцією вогнепальної зброї на протестах, а потім виправили повідомлення 15:37
Офіс Генпрокурора відправив запит в Генпрокуратуру Білорусі про видачу бойовиків Вагнера 15:23
Апеляційний суд підтвердив незаконність тиску на "Еконію" 15:20
За три дні протестів у Білорусі затримали 6 тисяч осіб 15:04
більше новин
У МВС Білорусі підтвердили застосування міліцією вогнепальної зброї на протестах, а потім виправили повідомлення 15:37
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка. Прогноз Мінекономіки 09:33
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
Як пройшла друга ніч протестів у Білорусі. Перестрілки, барикади, побиття і коктейлі Молотова 08:53
більше новин
На протестах у Білорусі затримали 9 українців, а також побили українського фотокореспондента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok