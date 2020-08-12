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12 серпня 2020, середа, 12:19 364 Фото
Суспільство 2020-08-12T13:45:02+03:00
Українські Новини
Всеукраїнська асоціація ювелірів започаткувала акцію допомоги лікарям

Всеукраїнська асоціація ювелірів започаткувала акцію допомоги лікарям

Ірина Дорофейчук
Медицина, благодійність, Обладнання, ювелір, Гонта, B2B Jewelry
B2B jewelry та благодійний фонд
B2B jewelry та благодійний фонд "Зимородок". Фото: B2B jewelry

За умовами - прибуток від продажу ювелірних прикрас за один день жертвують на благодійність. Розпочав щедру ініціативу магазин B2B jewelry, який розташований в Києві по проспекту Лесі Українки 30В.

Кошти передали до Благодійного Фонду "Зимородок". Відтак, відгукнулися на прохання Вороньківської амбулаторії, Бориспільського району - придбати апарат УЗД. Амбулаторія с.Вороньків обслуговує понад 5 тисяч населення свого села, а також жителів п’яти навколишніх сіл.

Медичні працівники розповідають, що здійснилася їхня мрія - адже послуга УЗД дослідження у їхньому медзакладі дасть можливість розвиватися далі і діагностувати набагато швидше, не чекаючи огляду у центральних лікарнях.

Працівники медзакладу та представники Вороньківської громади щиро дякують Всеукраїнській асоціації ювелірів (голова асоціації - Микола Гонта) та Благодійному Фонду "Зимородок" (голова фонду - Олена Гонта).

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