Всеукраїнська асоціація ювелірів започаткувала акцію допомоги лікарям

За умовами - прибуток від продажу ювелірних прикрас за один день жертвують на благодійність. Розпочав щедру ініціативу магазин B2B jewelry, який розташований в Києві по проспекту Лесі Українки 30В.

Кошти передали до Благодійного Фонду "Зимородок". Відтак, відгукнулися на прохання Вороньківської амбулаторії, Бориспільського району - придбати апарат УЗД. Амбулаторія с.Вороньків обслуговує понад 5 тисяч населення свого села, а також жителів п’яти навколишніх сіл.

Медичні працівники розповідають, що здійснилася їхня мрія - адже послуга УЗД дослідження у їхньому медзакладі дасть можливість розвиватися далі і діагностувати набагато швидше, не чекаючи огляду у центральних лікарнях.

Працівники медзакладу та представники Вороньківської громади щиро дякують Всеукраїнській асоціації ювелірів (голова асоціації - Микола Гонта) та Благодійному Фонду "Зимородок" (голова фонду - Олена Гонта).