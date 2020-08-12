"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук

Голова Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступник і три судді ОАСК, які напередодні Національним антикорупційним бюро України були оголошені в розшук за спробу захоплення державної влади, знаходяться на робочих місцях і продовжують виконувати свої службові обов'язки.

Відповідне оголошення з'явилося вранці на сайті ОАСК.

Там вважають, що не відповідає дійсності твердження НАБУ про те, що судді, нібито, не з'являються на допити.

"Заяви про "систематичну неявку на виклики детективів НАБУ для допитів", очевидно, не відповідають дійсності, адже ті співробітники суду, які були викликані на допити в установленому законом порядку, на них були присутні. Що стосується інших суддів ОАСК, зазначених в повідомленні на сайті НАБУ, то вони до сих пір не отримували в установленому законом порядку як повідомлень про підозру у вчиненні злочинів, за які вони оголошені в розшук, так і повісток про їх виклик на допит ", - відзначили в суді.

У суді наголосили, що судді ОАСК продовжують виконувати свої обов'язки в звичайному режимі і готові з'явитися на допит в порядку, передбаченому КПК. Судді також закликали співробітників НАБУ "дотримуватися чинного законодавства і не підмінювати передбачені ним процесуальні дії незрозумілими піар-акціями, розрахованими виключно уваги ЗМІ".

"Також нагадуємо, що втручання в будь-якій формі в діяльність судді, вчинене особою з використанням свого службового становища, є кримінальним правопорушенням, за яке передбачено суворе покарання", - зазначається на сайті суду.

У свою чергу глава ОАСК Павло Вовк на своїй сторінці в Фейсбук написав про те, що готовий прийти на допит в порядку, передбаченому КПК. При цьому Вовк зазначив, що йому до цих пір не вручено повідомлення про підозру.

"З незрозумілої причини, я так і не дочекався від цих бравих борців незрозуміло з чим (НАБУ, - Ред.) Простого процесуальної дії - щоб мені вручили повідомлення про підозру в установленому законом порядку. Як і ті мої колеги, про яких йде мова у них на сайті. а як вчать на юридичному факультеті - немає підозри, немає процесуального статусу. ні я, ні мої колеги не є підозрюваними у справі, а проведення слідчих дій з нами в такому статусі, як і застосування будь-яких інших кримінально-процесуальних заходів , очевидно свідчить про порушення Закону з боку НАБУ ", - написав суддя, також нагадавши про кримінальну відповідальність за втручання в роботу суддів.

Нагадаємо, напередодні ввечері на сайті НАБУ з'явилося повідомлення про те, що п'ятеро суддів ОАСК оголошені в розшук. При цьому, відповідно до закону, в розшук в Україні оголошує МВС, а не НАБУ, причому тільки після відповідного рішення слідчого судді.