Скасування судом рішення про ліквідацію ДАБІ може призвести до хвилі рейдерства, - ЗМІ

Якщо Окружний адміністративний суд Києва задовольнить позов про визнання незаконними постанов Кабінету міністрів України, це може привести до хаосу і розгулу рейдерства в будівництві. Про це йдеться в статті "Хмарочоси корупції": чим небезпечне можливе скасування судом ліквідації ДАБІ", оприлюдненій на сайті "Апостроф".

У статті наголошується, що в середу, 12 серпня, Окружний адміністративний суд Києва почне розгляд позову про визнання незаконними постанов Кабінету міністрів, якими в березні цього року була ліквідована горезвісна ДАБІ і створені нові органи, між якими були розподілені функції, монопольно належали інспекції.

Відповідний позов був підготовлений громадською організацією "Мінбуд", серед засновників якої виявилися власник девелоперської компанії "ОМОКС", забудовник ЖК "Чайка" Олексій Кулагін та президент Всеукраїнського союзу виробників будівельних матеріалів Іван Салій.

Видання також нагадує, що свою вимогу скасувати постанови Кабміну №218 та №219, якими була ліквідована ДАБІ і створені нові органи, позивач мотивував тим, що постанови Кабміну, нібито, створюють "правову невизначеність між органами державної влади, відповідальними за будівельну сферу".

"Якщо суд задовольнить позов і визнає дві постанови Кабміну, якими ліквідується ДАБІ і створюються Державна інспекція містобудування та Державна сервісна служба містобудування, то разом з постановами Кабміну втратять легітимність всі документи прийняті новоствореними структурами за весь період їх існування", - пише видання.

При цьому, зазначають журналісти, "неминуче виникне ряд норм, які будуть спиратися на документи, що втратили легітимність, але самі ці норми залишаться легітимними, що буде означати появу нових правових колізій. Наприклад, може статися так, що міжрегіональні підрозділи Державної інспекції містобудування, які створені окремою Постановою Кабміну, будуть легітимні, а центральний апарат – ні, що нонсенс. Тобто вимагаючи прибрати "правову невизначеність", автори позову насправді створюють ще більшу правову невизначеність, яка може перерости в справжній правовий хаос".

"Що ж це означатиме на практиці? А те, що правомірність будь-якого документа, виданого за час дії реформи, можна буде оскаржити. А це і дозволи на будівництво, та сертифікати відповідності збудованих об'єктів, та інші документи. Тобто можливе рішення суду створить вкрай сприятливі умови для такого неприємного явища як рейдерство. І країну цілком може захлеснути хвиля "будівельних воєн" зі спробами більш спритних забудовників "віджати" у менш досвідчених їх бізнес", - йдеться в статті.

Нагадаємо, реформа містобудування була ініційована Президентом Володимиром Зеленським і Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у березні цього року. Першим кроком реформи стала ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції. 13 березня 2020 року Кабмін прийняв постанову про ліквідацію ДАБІ і створення замість неї окремих органів, між якими розподілені функції ДАБІ.

У липні стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов про визнання постанов Кабміну про ліквідацію ДАБІ незаконними. Автором позову стала громадська організація "Мінбуд", серед засновників якої виявилися власник девелоперської компанії "ОМОКС", забудовник ЖК "Чайка" Олексій Кулагін і президент Всеукраїнського союзу виробників будівельних матеріалів Іван Салій.