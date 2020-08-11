підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 серпня 2020, вівторок, 19:17 141
Судова влада 2020-08-11T19:45:01+03:00
Українські Новини
Голова ОАСК Вовк вимагає від прокуратури визначитися – вона на боці закону чи на стороні "іноземної агентури"

Голова ОАСК Вовк вимагає від прокуратури визначитися – вона на боці закону чи на стороні "іноземної агентури"

Ірина Дорофейчук
НАБУ, Павло Вовк, Окружний адмінсуд Києва, Офіс Генпрокурора
Павло Вовк. Фото: Facebook
Павло Вовк. Фото: Facebook

Голова Окружного адміністративного суду м. Києва Павло Вовк, якого разом з деякими іншими суддями цього суду Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) обвинувачує у скоєнні ряду злочинів, знову заявив про тиск на судову систему, закликавши прокуратуру підписати подання на відсторонення його та його колег від посад в разі "якщо в Офісі генерального прокурора немає волі діяти за законом".

Про це суддя Вовк заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Розумію, що усі чекають новин щодо історії з НАБУ. Але справа в тому, що новостей-то й немає. У встановленому законом порядку мені ніхто нічого не вручав, ані повісток, ані підозр. Як й минулого року, все обмежилося оскаженілим піаром та істерикою грантових ЗМІ. НАБУ не здатна підтвердити в законному порядку ті абсурдні обвинувачення, які висуває. Та обвинувачує в цьому кого завгодно, але лише не себе. Як бачимо, зараз вони намагаються тиснути на Президента, генпрокурора, а за допомогою кишенькових ЗМІ і сумнівних блогерів -активістів, що знаходяться в їх "приватної власності", формувати потрібну їм громадську думку. Це що завгодно, але лише не позиція правоохоронного органу. Нам нема чого бояться", - написав суддя.

Він нагадав про те, що НАБУ вимагає від Офісу генпрокурора підписати подання на відсторонення його та його колег з посад. Вовк не розуміє, як це допоможе доводити обвинувачення, проте не бачить в цьому проблеми.

"Якщо в Офісі генпрокурора немає волі діяти за законом - нехай діють за командою іноземної агентури, яка скомпрометувала себе корупційними правопорушеннями. Бракує самоповаги скасувати незаконні рішення, припинити цей фарс і фейк, а хочеться й далі дивитися на божевільні мітинги прихильників Стерненка, заглядати в очі головному військовому злочинцеві, терпіти образи і приниження й бути хлопчиками для биття, - помийте руки та підпишіть подання на звільнення. Є колегіальний орган - Вища рада правосуддя. Нехай там приймають рішення", - підкреслив Вовк.

Суддя вважає, що Вища рада правосуддя (ВСП), на відміну від Офісу генпрокурора, здатна прийняти незалежне рішення.

"Ми бачимо, що й на членів Вищої ради правосуддя теж тиснуть, але, принаймні, там не бояться та не боялися відповісти іноземній агентурі та її посіпакам. Це вселяє надію на справедливість й на те, що в цій сумнівній історії, нарешті-то, буде поставлена ​​крапка. Власне, справедливість - то єдине, що нас зараз і цікавить. А вона є, і ми за неї боротимемося, а дії НАБУ - це грубе і нічим не прикрите посягання на незалежність усієї судової системи України", - підсумував суддя Вовк.

Більше новин про: НАБУ Павло Вовк Окружний адмінсуд Києва Офіс Генпрокурора

НАБУ незаконно оголосило в розшук Миколу Злочевськ...
Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк знову не з'яв...
НАБУ і САП повідомили про підозру голові Окружного...
Справа "Приватбанку". Офіс генпрокурора поки не от...
"Голос" вирішив висунути кандидатом в мери Києва телеведучого Притулу
У Білорусі в другій день протестів затримали понад дві тисячі осіб
Новини
Наркотики. Фото: прокуратура Києва
Кілограм кокаїну в консервних банках, екстазі, ЛСД і гриби: в Києві затримали наркодилера на елітному авто 19:46
Захворюваність на туберкульоз в Україні за місяць різко зросла 19:17
Голова ОАСК Вовк вимагає від прокуратури визначитися – вона на боці закону чи на стороні "іноземної агентури" 19:17
ОПЗЖ вимагає, щоб СБУ забезпечила безпеку місцевих виборів на всій підконтрольній території України 19:05
Затримання на хабарі в мільйон.
У Києві затримали організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву на мільйонному хабарі 18:47
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Як пройшла друга ніч протестів у Білорусі. Перестрілки, барикади, побиття і коктейлі Молотова 08:53
"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом 15:52
більше новин
Світлана Тихановська виїхала з Білорусі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok