Голова ОАСК Вовк вимагає від прокуратури визначитися – вона на боці закону чи на стороні "іноземної агентури"

Голова Окружного адміністративного суду м. Києва Павло Вовк, якого разом з деякими іншими суддями цього суду Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) обвинувачує у скоєнні ряду злочинів, знову заявив про тиск на судову систему, закликавши прокуратуру підписати подання на відсторонення його та його колег від посад в разі "якщо в Офісі генерального прокурора немає волі діяти за законом".

Про це суддя Вовк заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Розумію, що усі чекають новин щодо історії з НАБУ. Але справа в тому, що новостей-то й немає. У встановленому законом порядку мені ніхто нічого не вручав, ані повісток, ані підозр. Як й минулого року, все обмежилося оскаженілим піаром та істерикою грантових ЗМІ. НАБУ не здатна підтвердити в законному порядку ті абсурдні обвинувачення, які висуває. Та обвинувачує в цьому кого завгодно, але лише не себе. Як бачимо, зараз вони намагаються тиснути на Президента, генпрокурора, а за допомогою кишенькових ЗМІ і сумнівних блогерів -активістів, що знаходяться в їх "приватної власності", формувати потрібну їм громадську думку. Це що завгодно, але лише не позиція правоохоронного органу. Нам нема чого бояться", - написав суддя.

Він нагадав про те, що НАБУ вимагає від Офісу генпрокурора підписати подання на відсторонення його та його колег з посад. Вовк не розуміє, як це допоможе доводити обвинувачення, проте не бачить в цьому проблеми.

"Якщо в Офісі генпрокурора немає волі діяти за законом - нехай діють за командою іноземної агентури, яка скомпрометувала себе корупційними правопорушеннями. Бракує самоповаги скасувати незаконні рішення, припинити цей фарс і фейк, а хочеться й далі дивитися на божевільні мітинги прихильників Стерненка, заглядати в очі головному військовому злочинцеві, терпіти образи і приниження й бути хлопчиками для биття, - помийте руки та підпишіть подання на звільнення. Є колегіальний орган - Вища рада правосуддя. Нехай там приймають рішення", - підкреслив Вовк.

Суддя вважає, що Вища рада правосуддя (ВСП), на відміну від Офісу генпрокурора, здатна прийняти незалежне рішення.

"Ми бачимо, що й на членів Вищої ради правосуддя теж тиснуть, але, принаймні, там не бояться та не боялися відповісти іноземній агентурі та її посіпакам. Це вселяє надію на справедливість й на те, що в цій сумнівній історії, нарешті-то, буде поставлена ​​крапка. Власне, справедливість - то єдине, що нас зараз і цікавить. А вона є, і ми за неї боротимемося, а дії НАБУ - це грубе і нічим не прикрите посягання на незалежність усієї судової системи України", - підсумував суддя Вовк.