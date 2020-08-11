Вілкул повернувся в політику і веде БЛОК "Українська перспектива" на місцеві вибори

"Ми створили сильну команду порядних виробничників і господарників, які вміють і хочуть працювати", - підкреслив Олександр Вілкул

Блок Вілкула "Українська перспектива" виставить кандидатів до обласної ради і практично на всі міські та районні вибори в Дніпропетровській області.

На прес-конференції Олександр Вілкул сказав: "Одні партії здаються симпатичними, але їх вище керівництво пообіцяло МВФ закривати школи, лікарні, продавати землю. Інші партії розривають країну питаннями мови, віри і переписують історію. І їх представники в місцевих радах будуть робити те ж саме, тому що отримають таку вказівку зверху. Щоб захищати і розвивати рідний регіон, наші рідні міста, райони і села, ми створили потужну партію Дніпропетровщини, яка не отримує наказів з Києва і підзвітна тільки жителям області".

Відповідаючи на питання, Вілкул пояснив, чому майже рік не робив політичних заяв в медіа: "Разом з волонтерами нашого Фонду "Українська перспектива" я займався реальною допомогою людям, в т.ч. в зв'язку з епідемією коронавірусу ми допомагали лікарням і медикам, забезпечували індивідуальними засобами захисту жителів Дніпропетровщини".

"Я продовжував спілкуватися з людьми: металургами, гірниками, вчителями, лікарями, пенсіонерами. Люди в шоці від того, що відбувається з ними вже шостий рік. Постійно звучали питання: "Олександр Юрійович, давайте щось робити. У Вас є досвід, ви знаєте людей, які багато зробили". І моє рішення піти на місцеві вибори - це відповідь на питання людей і їх прохання про допомогу", - підкреслив він.

Лідер Блоку "Українська перспектива" зупинився на першочергових завданнях своєї політичної сили на Дніпропетровщині. "На жаль, ми бачимо, що центральна влада продовжує руйнувати медицину, тому ми виступаємо за впровадження на Дніпропетровщині страхової медицини. Страховку для працівників має купити підприємство. А для дітей, пенсіонерів і бюджетників повинна бути безкоштовна страховка за рахунок обласного бюджету", - підкреслив Вілкул.

Блок Вілкула "Українська перспектива" також виступить за прийняття в Дніпропетровській області заборони на закриття шкіл, лікарень і важливих для людей об'єктів. А зарплати лікарів і вчителів повинні бути мінімум в 1,5 вище, ніж середня зарплата по регіону.

"Ми будемо будувати нові сучасні медичні центри, школи. Закінчимо розпочате під моїм керівництвом у 2010 - 2103 роках, об'єкти, які влада не добудувала, такі як: об'їзну навколо Дніпра, з'їзди з Кайдацького мосту, метро та інше", - сказав Вілкул.

Також Вілкул зазначив, що його політична сила буде відстоювати право жителів області та міст самим визначати, які свята святкувати і якою мовою говорити. Він зазначив: "Україна - єдина країна, українська мова - державна, але люди на підставі європейських принципів і Конституції повинні самі визначати, на яких мовах поряд з українським вчити дітей і отримувати адміністративні послуги.

Олександр Вілкул підсумував: "У нас в списках немає ні бандитів, ні рейдерів, ні весільних фотографів. Блок" Українська перспектива "- сильна команда порядних і принципових промисловців, господарників, справжніх патріотів рідної землі. У нас є успішний досвід відновлення рідної області. Ми вміємо і хочемо працювати для людей! "