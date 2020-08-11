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11 серпня 2020, вівторок, 18:09 144
Економіка 2020-08-11T18:30:03+03:00
Українські Новини
Детінізація економіки, залучення інвестицій, наповнення бюджетів, – експерт про переваги нового закону про аза

Детінізація економіки, залучення інвестицій, наповнення бюджетів, – експерт про переваги нового закону про азартні ігри

Ірина Дорофейчук
азартні ігри, гральний бізнес, Антон Кучухідзе
Антон Кучухидзе. Фото из личного архива Антона Кучухидзе
Антон Кучухидзе. Фото из личного архива Антона Кучухидзе

Сьогодні, 11 серпня 2020 року, Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". Ключовий аспект - це ліцензія на ведення діяльності з організації азартних ігор, без цього дозволу ринок просто не запуститься. Як це детально відбуватиметься — повинен прописати уповноважений орган (державний регулятор), але вже зараз, спираючись на текст законопроєкту №2285-д, можливо побачити чіткі параметри ліцензійних умов, які регулятор визначить, а Кабінет Міністрів потім їх затвердить.

Про це повідомило інтернет-видання Новое время.

Експерт пояснив, що по-перше, прийнятий закон передбачає кілька видів гральної діяльності, для кожної з яких необхідне отримання ліцензії на її здійснення. Так, в Україні дозволяється організовувати і проводити такі види азартних ігор: офлайн-казино, онлайн-казино, букмекерська діяльність (як у вигляді офлайн, так і онлайн); ігрові автомати і покер.

По-друге, закон містить чіткий і конкретний перелік вимог до юридичних осіб - операторів, які хочуть отримати ліцензію. Так, відповідно до закону, організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України: яка створена і працює на території України в установленому законом порядку, а його основним видом діяльності є організація та проведення азартних ігор; яка має статутний капітал у розмірі не менше 30 млн гривень, і який не може бути сформований за рахунок бюджетних коштів (крім випадків з іподромами), а також коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів; керівники, головний бухгалтер, власник істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію і не є громадянами країни, офіційно визнаної країною-окупантом та/або країною-агресором щодо України; яка не є особою, прямо або опосередковано контрольованою резидентами країни-окупанта та/або країни-агресора. Також компанія-оператор не повинна прямо або опосередковано володіти будь-якою частиною резидента іноземної держави-агресора або держави-окупанта. Крім цього, закон встановлює, що організаторами азартних ігор не можуть бути: банки та інші фінансові установи; неприбуткові установи та організації; юридичні особи, яким суд заборонив займатися організацією і проведенням азартних ігор.

По-третє, закон містить перелік вимог до акціонерів операторів, які хочуть отримати ліцензію. Так, відповідно до закону, компанії, які хочуть займатися організацією азартних ігор не можуть мати в складі своїх учасників (акціонерів) органи місцевого самоврядування або юридичні особи, внесені до реєстру неприбуткових організацій і установ (крім випадків з іподромами). Також не можуть бути учасниками (акціонерами) таких компаній кінцеві бенефіціарні власники резидента іноземної держави-окупанта або держави-агресора. Таким чином, якщо ви є кінцевим бенефіціаром якоїсь російської компанії, то стати акціонером оператора азартних ігор в Україні у вас не вийде, такій компанії просто не видадуть ліцензію або позбавлять її, якщо такий суб'єкт став акціонером вже після отримання оператором ліцензії. Крім цього, учасниками (засновниками, акціонерами) компаній - організаторів азартних ігор не можуть бути юридичні особи, зареєстровані в країнах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку країн, які не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

По-четверте, закон ніде не обмежує кількість ліцензій до видачі на одного оператора. Тобто одна юридична особа - оператор може володіти декількома ліцензіями для різних видів гральної діяльності. Єдине обмеження, передбачене законом, полягає в тому, що ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор, але знову ж юридична особа - оператор може володіти декількома брендами. В цілому ж закон передбачає 11 видів ліцензій, а саме:

  1. для організації та проведення азартних ігор в ігрових залах казино;
  2. для організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
  3. для проведення букмекерської діяльності;
  4. для організації та проведення азартних ігор у залах ігрових автоматів;
  5. для провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет;
  6. на ігровий стіл та/або на ігровий стіл з кругом рулетки;
  7. на букмекерський пункт;
  8. на ігровий автомат;
  9. на проведення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор;
  10. на проведення діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі;
  11. інвестиційна ліцензія.

Кучухідзе перерахував важливі моменти, на які слід звернути увагу майбутнім операторам азартних ігор в Україні. Після підписання Президентом і внесення технічних правок, а також виділення коштів на функціонування уповноваженого органу, уряд займеться створенням профільної Комісії. А вже ця інституція, в свою чергу, розпочне розроблення безпосередньо ліцензійних умов для кожного виду діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.

Експерт вважає, що справа зараз суто за бюрократією, сам же прийнятий закон наводить порядок в країні і допомагає детінізувати багатомільярдний ринок. За найскромнішими підрахунками цей ринок становить понад 1 млрд доларів. Від закону щодо легалізації грального бізнесу виграють усі: країна отримує гроші в бюджет, а також додаткову підтримку для фінансування медицини, спорту, культури і науки; на додачу до цього держава отримує соціальну роль цілого сегмента економіки - традиційно оператори азартних ігор у західних країнах є донорами і меценатами різних сфер життя і діяльності громадян; бізнес отримує можливість існувати в межах правового поля і залучати на білий український ринок західні інвестиції; громадяни України, особливо діти та молодь, отримують захист від усіляких шахраїв, які не зможуть заманити кого-небудь із заборонених гравців в легальні гральні зали або казино, оператори азартних ігор за рахунок введення системи ідентифікації гравця просто не пропустять оффлайн і онлайн осіб, що не мають права грати (особи молодше 21 року та лудомани).

Кучухідзе упевнений, що детінізація економіки, залучення інвестицій, розвиток інфраструктури міст, наповнення бюджету країни є основними китами, на яких тримається ініціатива влади щодо легалізації азартних ігор в Україні. У західних країнах вже давно так живуть, в Україні ж зараз з’являються перші можливості з впровадження цивілізованого сегмента азартних ігор.

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