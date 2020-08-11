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11 серпня 2020, вівторок, 17:06 146
Вибори 2020-08-11T17:45:02+03:00
Українські Новини
Труханов має великі шанси перемогти в Одесі, – Сазонов

Труханов має великі шанси перемогти в Одесі, – Сазонов

Ірина Дорофейчук
Кирило Сазонов, Геннадій Труханов, Мер Одеси, Місцеві вибори-2020
Кирилл Сазонов Фото: Facebook
Кирилл Сазонов Фото: Facebook

Політолог і журналіст Кирило Сазонов вважає, що мер Одеси Геннадій Труханов має великі шанси перемогти на майбутніх виборах місцевих органів влади цього року.

Про це політолог заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його спостереженням, незручні суперники Геннадія Труханова ніяк не пов'язані з наближенням виборів і політичною ситуацією в Одесі. Це представники крупного бізнесу, які вирішили приватизувати історичні будівлі в центрі міста.

"Це бізнесмени, раніше які прикупили приміщення в будинках - пам'ятках архітектури, яких в Одесі дуже багато. Особливо в центральній частині міста. Приватизація квадратних метрів проходила в обхід мерії - через київські структури, не без допомоги "чорних" реєстраторів. Далі - по суті, злочинна реконструкція, через яку багато пам'ятників почали руйнуватися. Багато з них так й залишилися покинутими: відновлення вимагає великих грошей, а подальша реконструкція ризикує закінчитися обвалом. Що може в такому випадку зробити міська мерія, якщо ці будівлі - не в її юрисдикції? Що може в такій ситуації зробити мер, у якого немає законних повноважень впливати на процес? За ідеєю, нічого", - зазначив політолог.

Кирило Сазонов вважає, що Геннадій Труханов став неугодним для багатьох, оскільки йому вдалося зламати добре налагоджену і працюючу в різних містах схему зі знищення або "віджимання" історичних будівель. "Труханову вдалося відновити відомий в Одесі пам'ятник архітектури Будинок Руссова і навіть повернути приміщення до комунальної власності. Після такої гучної перемоги мерія взялася за інші об'єкти - Будинок Гоголя, який теж більше 10 років знаходиться в напівзруйнованому стані. Завдання - привести його до ладу та повернути місту. Зрозуміло, що власники не горять бажанням розлучатися з квадратними метрами в центрі міста. Але враховуючи, що сьогодні ці будівлі об'єктивно перебувають в критичному стані, Труханова можна зрозуміти. Тепер головне, чим закінчиться юридична боротьба, у якій одеська мерія налаштована більш ніж рішуче", - підкреслив Сазонов.

Зазначимо, що Одеса є лідером серед міст України за кількістю старих будинків. П'ять тисяч житлових будівель Одеси (11,5%) побудували до революції 1917 року, ще майже 6 тис. - до 1945 року. У Києві старий фонд (до 1945 року) налічує всього 2,5 тис. будівель, у Львові історичних будівель й того менше. На жаль, 750 житлових будинків Одеси визнані старезними - їх треба або зносити, або повністю реконструювати. 25% усіх житлових будинків мають показник зносу понад 60% та найближчими роками теж становитимуть небезпеку для своїх мешканців.

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