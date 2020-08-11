До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти

До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з дер

Експерти вважають, що до НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету.

Про це вони сказали під час круглого столу в прес-центрі Українських Новин.

За словами політичного консультанта Дмитра Джангірова, довіри до НАБУ ніколи не було.

"НАБУ взагалі не довіряють 38%, швидше не довіряють - 33%. -59% баланс недовіри. У КС краще результат", - сказав він.

Він зазначив, що згідно з соцопитуваннями, САП не довірять -70%, антикорупційного суду - також 70%.

"Вони (НАБУ) апретирують до своїх патронів західних, більше ніж до українського суспільства. Західні покровителі наших антикорупційних органів знають прекрасно, як до них ставляться в Україні. До НАБУ ніколи не було високої довіри", - зазначив Джангіров.

У свою чергу адвокат Ростислав Кравець заявив, що НАБУ не досягло жодного хорошого результату по "посадці" топ-корупціонерів і має бути ліквідовано.

"Ми бачимо якихось чиновників. І перші вироки. Читаєш і там особа подавала декларацію в письмовому вигляді і з якихось переконань не подала в усній формі. Скільки часу і грошей на це пішло? І таких справ багато. Чи потрібен Україні такий орган як НАБУ? Я вважаю, що ні. Ефективність нульова і він несе більше шкоди ніж користі. Вони просто знищують економіку країни", - вважає експерт.

Він зазначив, що рівень довіри до НАБУ дуже низький.

"На своїх каналах я проводжу опитування щодо довіри НАБУ і більше 2% довіри до НАБУ за моїми опитуваннями ніколи не було. Мільярди гривень йдуть на НАБУ. Я буваю в НАБУ з клієнтами і постійно бачу іноземців там. Таке відчуття, що там філія іноземної спецслужби. Що вони там роблять? Складається враження, що якщо іноземним інвесторам і так званим нашим партнерам не подобається щось в будь-якій галузі і відразу ж з'являється НАБУ, щоб цю сферу знищити. Я вважаю, що наша антикорупційна вертикаль повністю працює на іноземні уряди. За 5 років ніякої роботи НАБУ немає. Деякі справи не доведені до кінця або зникли. Потрібно підняти питання про повну ліквідацію антикорупційної вертикалі. Якщо за 5 років немає результатів роботи, то їх і не буде вже", - заявив Кравець.

Директор Українського інституту політики Руслан Бортник підтримав колегу.

"Можливо реформа антикорупційних органів в 2014 році і потрібна була, але мети не вдалося досягти. Наші партнери використовують антикорупційну вертикаль для іншої мети. Нова антикорупційна вертикаль щорічно використовує 3 млрд гривень в середньому і результат від їх роботи сьогодні мізерний. Скільки людей були покарані? Станом на 2019 рік за корупційні злочини було притягнуто 18 осіб. Ми очікували що НАБУ займеться президентом, хоча б народними депутатами. Чим Ситник займався? Він займався відпочинком на луцьких озерах, за що він визнаний корупціонером й займався поїздками в гості до президента Порошенко. З 18 засуджених осіб немає жодного, хто має якусь політичну вагу", - додав експерт.

Він повідомив, що при колишньому президенті Віктору Януковичу за корупцію були покарані ряд високопоставлених чиновників і система при ньому працювала краще.

"При нинішній владі немає жодного залученого до відповідальності, хоча б народного депутата або міністра. Антикорупційна система була створена для контролю над політичними елітами, а не для боротьби з корупцією всередині країни і впливати на політичні еліти, бізнесменів і ЗМІ. Тим часом корупція у нас процвітає ясним полум'ям ... Потрібно міняти керівництво цих структур. Я впевнений, що серед керівництва цих структур немає жодної чесної людини. Вони бачать, як все розкрадається. Вони втягнуті в корупцію і є частиною цієї корупції. Потрібні чесні люди, як от у Румунії ", - упевнений експерт.

"За все це, за все, що ми з вами говоримо тут, заплатить Президент. Він за це платить рейтингами, він за це платить можливістю керувати країною, він за це платить, можливо, новими майданами, він за це платить своєю історією, репутацією і майбутнім нашої країни ", - підсумував Бортник.

Адвокати Юрій Радзієвський та Ігор Серков вважають, що НАБУ не здатне боротися з корупцією.

"За 5 років на НАБУ витратили 3 млрд гривень. При цьому відшкодовано 600 млн в бюджет за весь час. Реальних вироків - 35. 30 при цьому за результатами укладених висновків між прокурором і фігурантами ... детективи НАБУ неодноразово здійснюють порушення під час розслідувань кримінальних справ. Демонструють незнання кримінального процесу. Я впевнений, що причиною провальних результатів НАБУ і САП є відсутність згуртованості в роботі, піар-спрямованість НАБУ в роботі. Поки у нас безуспішно витрачаються мільярди гривень на боротьбу з корупцією. Зараз очевидно, що практика створення нових антикорупційних органів себе не виправдала ", - заявив Радзієвський.

Сєрков в свою чергу вважає, що НАБУ не становить загрози корупціонерам, а поряд з САП і НАПКА, є антикорупційною біжутерією.

Депутат Верховної Ради Антон Поляков також розкритикував роботу і результати НАБУ і заявив, що потрібно провести аудит НАБУ, після чого перевантажити антикорупційні органи.

"Потрібно провести як мінімум аудит НАБУ, притягти до відповідальності винних у бездіяльності і після цього перезавантажити ці органи", - підсумував депутат.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі вважав заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницька причиною неефективної співпраці САП з Національним антикорупційним бюро (НАБУ).