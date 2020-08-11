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11 серпня 2020, вівторок, 13:26 142
Нерухомість 2020-08-11T13:45:02+03:00
Українські Новини
У Кличка хочуть викупити землю біля парку Малишка у приватного власника, аби не допустити забудови

У Кличка хочуть викупити землю біля парку Малишка у приватного власника, аби не допустити забудови

Ірина Дорофейчук
Віталій Кличко, Мер Києва, Володимир Бондаренко, Парк Малишка
Парк імені Андрія Малишка. Фото з відкритих джерел
Парк імені Андрія Малишка. Фото з відкритих джерел

Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації (КМДА) видав припис на демонтаж паркану навколо резонансного об'єкту будівництва у парку імені Андрія Малишка у Дніпровському районі. Паркан встановила компанія-землекористувач спочатку під виглядом "благоустрою території", а в подальшому вивісила будівельний паспорт на будівництво на Броварському проспекті багатофункціонального центру.

Про це повідомив радник київського міського голови, співголова Комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва, Володимир Бондаренко.

За його словами, Комісія наразі розглядає питання викупу цієї земельної ділянки для суспільних потреб, а саме: розширення парку імені Андрія Малишка.

"По проспекту Броварському в Дніпровському районі міста Києва за дорученням Віталія Кличка Департаментом міського благоустрою Київської міської державної адміністрації анульовано контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою 2014 року", – зазначив Бондаренко.

За його словами, натомість видано припис на демонтаж паркану у парку. У разі відмови компанії-землекористувача, демонтаж може бути здійснено силами комунального підприємства "Київблагоустрій" після спливу 3-денного строку.

У той же час, Володимир Бондаренко засудив залучення невідомих молодиків спортивної статури для протистояння із мешканцями.

"Хочу зазначити, що будь-яка забудова, яка розпочиналась із протистояння з мешканцями – не завершувалась нічим позитивним для забудовника", – зазначив він.

Радник київського міського голови нагадав, що Київська міська рада продала зазначену земельну ділянку площею 0,49 га у приватну власність 2009 року. У 2010 році земельна ділянка двічі змінювала власників.

Довідково

Комісія з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва є консультативно-дорадчим органом при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). Утворена 2019 року з метою реагування на випадки резонансного будівництва, яке викликає супротив громади.

До складу Комісії входять представники структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), громадські активісти. Також у своїй діяльності Комісія взаємодіє із місцевими органами державної виконавчої влади та правоохоронними органами.

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