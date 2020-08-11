Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК наростили обсяги виробництва в першому півріччі 2020, - ОГХК

Така, що перебуває в управлінні Фонду державного майна України Об'єднана гірничо-хімічна компанія надала звіт про роботу своїх філій - Іршанського ГЗК та Вільногірського ГМК - за перше півріччя нинішнього року. Порівняно з першим півріччям 2019 філії ОГХК наростили обсяг виробництва продукції, що в компанії пов'язують зі зміною виробничих орієнтирів, знаходженням нових ринків збуту і новими технологіями збагачення сировини. Про це йдеться в повідомленні ОГХК.

Іршанський ГЗК виробив за перше півріччя 2020 року 92,4 тис. тонн ільменітового концентрату, що на 13% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

У свою чергу виробництво дистен-силіманітового порошкоподібного концентрату і дистен-силіманітового великого концентрату зросло на Вільногірському ГМК на 36% і 33% відповідно. Загальний показник виробництва концентратів склав 3,5 тис. тонн. Виробництво кварцового піску на ВГМК зросло більш, ніж у 4 рази - з 7,4 тис. тонн до 32,4 тис. тонн.

"Ми створили для ОГХК новий фінансовий план і програму модернізації, які передбачають оптимізацію ресурсної бази підприємств, які входять в структуру компанії. Раціональний підхід до виробництва і комплексне використання потужностей родовищ для нас не менш важливі, ніж показники максимального прибутку", - зазначив т.в.о. голови правління ОГХК Пітер Девіс.

ОГХК є одним з найбільших в світі виробників титанової сировини і входить в перелік об'єктів великої приватизації. До підприємства є інтерес у інвесторів з Австрії, Японії, ОАЕ і цілого ряду інших держав.