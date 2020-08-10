Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ

Сьогодні, 10 серпня, на мітинг біля стін Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації зібралися понад дві тисячі жителів Луганської області, з вимогою скасувати Постанову ЦВК про заборону проведення місцевих виборів в 8 ОТГ Луганській області, повідомляє кореспондент видання "Прав-да" з місця подій.

Більша частина з них - жителі Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Попасної і Щастя. Підтримати місцевих активістів також приїхали лідери політичної сили "Наш край".

В руках присутні тримали плакати "Лисичанськ сам вибере собі владу", "Гайдая у відставку", "Сєвєродонецьк - за вибори", "Ми перемогли бандитів - і з Гайдаєм впораємося", "Ми не дамо вкрасти наш голос".

Співробітники поліції, в свою чергу, замість охорони порядку, перешкоджали і не пропускали активістів до будівлі бютівця, вишикувавшись захисним кордоном.

Разом зі скасуванням скандального рішення ЦВК, мітингувальники вимагали відставки губернатора Луганської області Сергія Гайдая. Адже саме він звернувся до Центральної виборчої комісії з пропозицією скасувати вибори на Луганщині.

Активісти, за давно сформованою українською традицією, принесли під стіни ВЦА сміттєвий бак.

"Чому, в той час, як Президент Зеленський приїжджає на передову і констатує дотримання перемир'я, його ставленик Сергій Гайдай доповідає Центрвиборчкому про неможливість проведення виборів у зв'язку з обстрілами? Тобто, коли потрібно хвалитися успіхами - у нас мир на Донбасі, а коли потрібно рятувати свої позиції - війна?", - заявив під час свого виступу Дмитро Конов, голова виборчої комісії м Лисичанська.

Учасники акції переконані - люди повинні самі вибрати своїх представників в міськрадах і зажадали від Президента України і міжнародних організацій втрутитися в ситуацію і не допустити скасування місцевих виборів у Донецькій та Луганській областях. У багатьох містах Луганської області напередодні також пройшли флешмоби "Я маю право голосу" на підтримку проведення місцевих виборів.

"Ми просто хочемо нагадати нашій владі про Конституцію України, згідно з якою влада повинна допомагати народу. Президент дав повноваження Гайдаю вирішувати долю області. Якщо він не може, то нехай іде", - обурені виборці Сєвєродонецька.

Сьогоднішній мітинг, за словами протестувальників, тільки початок безстрокових акцій протесту по всій Україні. Уже найближчим часом активісти обіцяють продовжити мітинги під стінами Центральної виборчої комісії в Києві.

https://www.youtube.com/watch?v=ucMsBaWQJaI" frameborder="0" allowfullscreen>

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Шахов заявив, що спроба скасувати вибори в Луганській області має прямі ознаки спроби узурпації влади, а це кримінальний злочин.