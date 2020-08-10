підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ
10 серпня 2020, понеділок, 20:11 400
Політика 2020-08-10T20:28:48+03:00
Українські Новини
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ

Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ

Кира Молчанова
Северодонецк, Гайдай, Луганська область, Мітинг, Сергій Гайдай

Сьогодні, 10 серпня, на мітинг біля стін Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації зібралися понад дві тисячі жителів Луганської області, з вимогою скасувати Постанову ЦВК про заборону проведення місцевих виборів в 8 ОТГ Луганській області, повідомляє кореспондент видання "Прав-да" з місця подій.

Більша частина з них - жителі Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Попасної і Щастя. Підтримати місцевих активістів також приїхали лідери політичної сили "Наш край".

В руках присутні тримали плакати "Лисичанськ сам вибере собі владу", "Гайдая у відставку", "Сєвєродонецьк - за вибори", "Ми перемогли бандитів - і з Гайдаєм впораємося", "Ми не дамо вкрасти наш голос".

Співробітники поліції, в свою чергу, замість охорони порядку, перешкоджали і не пропускали активістів до будівлі бютівця, вишикувавшись захисним кордоном.

Разом зі скасуванням скандального рішення ЦВК, мітингувальники вимагали відставки губернатора Луганської області Сергія Гайдая. Адже саме він звернувся до Центральної виборчої комісії з пропозицією скасувати вибори на Луганщині.

Активісти, за давно сформованою українською традицією, принесли під стіни ВЦА сміттєвий бак.

"Чому, в той час, як Президент Зеленський приїжджає на передову і констатує дотримання перемир'я, його ставленик Сергій Гайдай доповідає Центрвиборчкому про неможливість проведення виборів у зв'язку з обстрілами? Тобто, коли потрібно хвалитися успіхами - у нас мир на Донбасі, а коли потрібно рятувати свої позиції - війна?", - заявив під час свого виступу Дмитро Конов, голова виборчої комісії м Лисичанська.

Учасники акції переконані - люди повинні самі вибрати своїх представників в міськрадах і зажадали від Президента України і міжнародних організацій втрутитися в ситуацію і не допустити скасування місцевих виборів у Донецькій та Луганській областях. У багатьох містах Луганської області напередодні також пройшли флешмоби "Я маю право голосу" на підтримку проведення місцевих виборів.

"Ми просто хочемо нагадати нашій владі про Конституцію України, згідно з якою влада повинна допомагати народу. Президент дав повноваження Гайдаю вирішувати долю області. Якщо він не може, то нехай іде", - обурені виборці Сєвєродонецька.

Сьогоднішній мітинг, за словами протестувальників, тільки початок безстрокових акцій протесту по всій Україні. Уже найближчим часом активісти обіцяють продовжити мітинги під стінами Центральної виборчої комісії в Києві.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Шахов заявив, що спроба скасувати вибори в Луганській області має прямі ознаки спроби узурпації влади, а це кримінальний злочин.

Більше новин про: Северодонецк Гайдай Луганська область Мітинг Сергій Гайдай

У Луганській області знайшли 5-тонний схрон вибухо...
Зеленський узурпував право жителів Сєвєродонецька ...
Зеленський створив ще одну військово-цивільну адмі...
У Мінську пройшов наймасштабніший мітинг за 10 рок...
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12%
В одному з дитсадків Черкас виявили коронавірус
Новини
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
Поліція затримала 15-річного підлітка за підозрою у вбивстві 12-річної дівчинки в Київській області. Фото: Facebook Андрій Небитів
Під Києвом поліція затримала 15-річного підлітка, який задушив 12-річну дівчинку 19:53
Центр Мінська знову оточений силовиками, почалося затримання людей 19:28
Акція солідарності з Білоруссю під посольством в Києві
Під посольством Білорусі в Києві проходить мітинг з фаєрами. Активістів затримують 19:22
Уряд Лівану пішов у відставку через народні акції протесту 18:52
більше новин
Нацкорпус оголосив про участь у місцевих виборах та презентував кандидатів у депутати до Одеської міськради 21:25
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки 13:27
більше новин
"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом 15:52
Для прийому у Зеленського взяли напрокат рояль для організації культурної програми 15:27
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12% 12:13
Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок 05:00
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
більше новин
Під час акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok