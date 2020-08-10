"Дарниця" запустила онлайн-екскурсії по своєму підприємству

Фармацевтична компанія "Дарниця" запустила інноваційний проєкт онлайн-екскурсій на виробництво з використанням платформи ZOOM.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У компанії пояснюють, що "Дарниця" оновила формат екскурсійної програми, щоб відповідати вимогам часу. Завдяки проєкту учасники зможуть у режимі реального часу побачити роботу найбільшого в Україні виробництва лікарських засобів і при цьому дотримуватися умов соціального дистанціювання, виключити будь-які ризики і витрату часу на поїздку.

"Ми почали регулярні екскурсії на наше виробництво минулої осені. За цей час "Дарницю" встигли відвідати понад 500 осіб і у нас була черга на екскурсії на пів року вперед. Тому, коли проєкт вимушено зупинився через введення карантину, ми відчули необхідність у спілкуванні з нашими гостями - учнями та студентами, лікарями і фармацевтами, і всіма, хто цікавиться тим, як виробляються ліки. В "Дарниці" сучасне високотехнологічне виробництво, автоматизовані процеси, ряд операцій виконують роботи. Це варто того, щоб один раз побачити і пишатися українською фармацевтикою", - підкреслив генеральний директор компанії Андрій Обрізан.

Лінія з виробництва ліків на заводі "Дарниця". Фото: segodnya.ua

Під час онлайн-екскурсії по "Дарниці" можна буде також побачити, як відбувається запаювання ампул і контроль їх герметичності. Екскурсовод розповість про особливості виробництва, покаже спеціальні зони - "чисті приміщення" і пояснить, яка вода може використовуватися для виготовлення медичних засобів.

Повідомляється, що учасникам доступні всі переваги екскурсії - в режимі реального часу вони можуть задавати екскурсоводу питання в чаті і спостерігати виробничі процеси, які були недоступні під час оффлайн-екскурсії через санітарні обмеження, які накладають особливості фармацевтичного виробництва.

Щоб отримати посилання на онлайн-стрім по "Дарниці", необхідно зареєструватися на сайті. У відповідь на реєстрацію користувач отримає підтвердження і посилання на трансляцію. У певний час досить приєднатися до прямої трансляції і дивитися на процес створення ліків онлайн з будь-якої точки світу.

Як виготовляють ліки на заводі "Дарниця". Фото: segodnya.ua

Екскурсіі планується проводити раз на тиждень. На відміну від офлайнової практики, новий формат НЕ має обмежень за віком учасників і чисельності групи.

Нагадаємо, у вересні 2019 року фармацевтична компанія "Дарниця" провела ребрендинг і заявила про початок процесу масштабної трансформації - зокрема, курс на диджиталізацію всіх бізнес-процесів і на створення міжнародного бренду.

Крім того, компанія успішно провела міграцію своєї ERP-системи в хмару Microsoft Azure, завдяки чому змогла зберегти ефективність бізнес-процесів в умовах карантину.

Про успішний досвід співпраці з "Дарницею" написала на своєму сайті компанія Microsoft. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Портфоліо компанії складається з 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки - кардіологія, неврологія і розв'язання проблем болю. Бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця" є сім'я Загорій.