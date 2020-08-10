"Слуга народу" Холодов загрожує "видавити" з країни великих іноземних платників податків, – ЗМІ

10 липня народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов запропонував націоналізувати підприємства "British American Tobacco Україна". Це гучна заява пролунала під час засідання робочої групи з виконання Меморандуму уряду з тютюновими компаніями. У Міністерстві економіки України вважають, що такими заявами представники влади відлякують іноземних інвесторів і навіть загрожують інвестиційними позовами і великими втратами надходжень до бюджету.

Про це йдеться в статті, яку опублікувало інтернет-видання Обозреватель.

"Я мало не єдиний народний депутат, який вголос говорить про те, як табачники виводять з України мільярди та не платять податки на прибуток", - заявив Холодов. У той же час, як відомо, 4 найбільші тютюнові компанії - Philip Morris, BAT, JTI, Imperial Tobacco - в сукупності приносять бюджету близько 7% усіх бюджетних надходжень. В абсолютному вираженні минулого року їх частка склала 50,7 млрд гривень при загальних надходженнях у розмірі 777,1 млрд гривень. Ці 4 компанії регулярно входять до ТОП-20 найбільших платників податків. Саме проти цих компаній ополчився Холодов і розгорнув повномасштабні "бойові" дії, по максимуму задіявши для цього повноваження депутата і заступника голови профільного комітету, зазначив автор статті.

При цьому, що журналісти програми "Схеми" виявили, що Холодов сам причетний до роздрібного тютюнового бізнесу.

Як написав автор статті, поки Президент України Володимир Зеленський минулого року в Давосі зазивав іноземних інвесторів в Україну, заманюючи їх спокусливими формами "інвестиційних нянь", Холодов в Україні вів роботу з інвесторами не на словах, а в законодавчому полі. Поправка №8 до законопроекту №1049, що представлена в профільному комітеті їм та ще одним "слугою" Олександром Дубинським, мала ефект бомби, що вибухнула. Суть скандальної поправки полягала в тому, що вона встановлювала маржу для оптових торговців в розмірі 7%, а для роздрібних - 13%. З огляду на статус "короля цигаркового роздробу" Холодова, депутат "продавив" поправку про збільшення доходів свого бізнесу за рахунок інших компаній-виробників. Як би там не було, поправку Президент ветував.

Проте, за даними Державної фіскальної служби, ці законодавчі викрутаси Холодова коштували бюджету втрати близько 7 млрд гривень.

У статті також йдеться ще про одну атаку на міжнародні тютюнові компанії - про поправку до законопроекту №1209-1 авторства Холодова, де теж помітний явний зв'язок з його роздрібним бізнесом. Холодов пропонує в 2020-2025 роках дати торговцям цигарками право "... перевищувати при реалізації тютюнових виробів максимальні роздрібні ціни, що встановлені на ці вироби відповідно до законодавства, не більше ніж на 15%".

"Численні законодавчі ініціативи депутата з президентської фракції "Слуга народу" Андрія Холодова вже коштували бюджету декількох мільярдів недоотриманих надходжень і будуть коштувати ще, якщо його не зупинити", - резюмував автор статті.