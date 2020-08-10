Останній крок до остаточної ліквідації ДАБІ потрібно зробити Раді, – ЗМІ

Не дивлячись на епідемію коронавирусу та опір великих забудовників, реформа містобудування просунулася досить далеко й для остаточної ліквідації корупційної Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) потрібно проявити політичну волю і прийняти потрібні зміни у законодавстві.

Про це йдеться в статті "Фінішна пряма. Що потрібно зробити владі, щоб завершити ліквідацію ДАБІ", яку опубліковало інтернет-видання Delo.ua.

Журналісти нагадали, що на даний час вже створені органи, які повинні перебрати на себе функції ліквідованої ДАБІ, в тестовому режимі запущена Єдина державна електронна система в сфері будівництва.

Необхідні зміни до законодавства також приготовані, написало видання, "днями на круглому столі, що відбувся під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, представили головні напрацювання законодавців, та ці напрацювання були в цілому позитивно оцінені експертами, і, що найважливіше, знайшли підтримку у представників будівельного ринку, які також брали участь в їх обговоренні на круглому столі".

Зокрема, йдеться в статті, в дискусії взяли участь представники асоціації "Коло українських будівельників" (КУБ), яка "об'єднує досить широке коло так званих середніх забудовників, яким не могло не імпонувати те, що влада в законодавчих пропозиціях пішла їм на зустріч" .

"Таким чином законодавчі зміни необхідні для переходу реформи на наступний етап в цілому напрацьовані та тепер справа за малим - остаточно відшліфувати ці ініціативи і проголосувати їх в парламенті. Але не все так просто, великі забудовники, які досить добре себе почували за старої системи, досить активно намагаються залишити все як є або обмежитися косметичними змінами", - написало видання, нагадуючи, що недавно своє бачення реформи, що представив Офіс простих рішень і результатів Михайла Саакашвілі "за активного сприяння Конфедерації будівельників на чолі з великим забудовником і екс-главою Мінрегіону за часів Порошенко Львом Парцхаладзе".

"Суть їх ініціатив, які, до слова, явно суперечать концепції реформи, яку запропоновав Президент Володимир Зеленський, звелася до того, що усе вже зроблене в реформуванні містобудування неправильне та реформу треба починати заново. Багато експертів зійшлися на думці, що за пропозиціями Саакашвілі, маячить тінь великих забудовників", - зазначило видання.

Також журналісти нагадали, що реформу регулярно критикують інші великі гравці будівельного ринку або пов'язані з ними люди: великий забудовник Андрій Вавриш, який говорить про ДАБІ, що "вбивством не оживляють", його партнер і народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Дмитро Ісаєнко, нардеп від "Слуги народу" Олена Шуляк та інші. Також до Окружного адміністративного суду Києва подано позов з вимогою визнати незаконним рішення ліквідувати ДАБІ. За цим позовом, за інформацією ЗМІ, стоїть організація ще одного великого забудовника - Олексія Кулагіна.

"Опір реформі ДАБІ йде досить активне та сьогодні будівельна сфера впритул підійшла до моменту Х. Або законодавчі зміни будуть прийняті та тоді зупинити реформу буде вже вкрай складно, або влада буде тупцювати на місці до радості великих забудовників", - підсумувало видання.

Нагадаємо, реформа містобудування, що ініційована Президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, стартувала на початку цього року. Першим кроком реформи стала ліквідація ДАБІ, яку вище керівництво країни назвало "корупційним кліщем" і "гнійником корупції". 13 березня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову про ліквідацію ДАБІ та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ.

У п'ятницю, 7 серпня, в Кабміні під головуванням Шмигаля відбулася зустріч у форматі круглого столу з учасниками ринку. На зустрічі обговорювалися законодавчі зміни, які необхідно прийняти, щоб реформа містобудування вийшла на новий етап, а ДАБІ була остаточно ліквідована.