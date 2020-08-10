Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ

Керівництво Львівського авіаремонтного заводу (ЛДАРЗ) приховує дані про фінансовий стан підприємства, повідомляє портал kp.ua.

На офіційному сайті заводу досі так і не оприлюднили фінансовий звіт за перше півріччя 2020 року, хоча держконцерн "Укроборонпром" вже відзвітував про загальны показники роботи оборонного сектора. Учасники ринку зазначають, що ситуація на заводі погіршується останній рік-півтора. Хоча об'єктивних причин для цього немає і дефіцит грошових коштів створений штучно - підприємство цілеспрямовано ведуть до банкрутства.

Можливо, для подальшого його викупу за безцінь або зміни керівника. На сьогодні реальне управління зосереджено в руках заступника директора Володимира Пузира, який зі своїми колегами Кравчуком і Масловим постійно доповідають до Києва про "саботаж" з боку співробітників заводу, хоча до недавнього часу ЛДАРЗ показував стабільне зростання прибутків. На сьогоднішній день ці керівники зосереджені не на розвиток підприємства, а на організації закупівель у "правильних" постачальників, яких легко можна поставити під контроль.

Якість закуповуваних запчастин відійшла на другий план, а інформація про скандали, що просочилася у ЗМІ, пояснюється "інформаційними атаками російських пропагандистських ресурсів". Ні на численні порушення при закупівлях, ні на звернення людей, яких Пузир і його команда намагаються дискредитувати, "Укроборонпром" не реагує.

І, очевидно, що процеси, спрямовані на знищення заводу, від якого залежить обороноздатність країни, можливі тільки при заступництві чиновників "Укроборонпрому", що відповідають за авіаційну галузь.