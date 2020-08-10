Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ"

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч", представлені в Україні компанією Skyrizon, надали редакції "Українських Новин" свою офіційну заяву у відповідь на інформаційний запит про ситуацію на підприємстві. Публікуємо повний текст відповіді, за підписом голови ради директорів Skyrizon, пана Ван Цзина, а також копію офіційного заяви.

"П'ять років тому з надією і ентузіазмом ми приїхали в Україну і інвестували в компанію "Мотор Січ". Ми вірили в світле майбутнє компанії завдяки поєднанню відмінної української авіаційної продукції і постійного високого ринкового попиту з боку Китая. Взаїмну повагу, повагу людей і дотримання закону, а також принцип взаємної вигоди завжди лежатимуть в основі нашої співпраці з нашим українським партнером.

З першого дня нашої зацікавленості і роботи з компанією "Мотор Січ", ми гранично ясно дали зрозуміти, що є партнерами і прагнемо зберегти "Мотор Січ" на українській землі. Тому ми відразу ж інвестували в компанію чималі гроші. Керівництво неодноразово заявляло, що саме китайські інвестиції підтримують процвітання компанії, зберігаючи тисячі робочих місць в історичному місті.

Усі ці п'ять років ми виконуємо свої обіцянки, поважаючи наших партнерів, дотримуючись усіх місцевих законів і дотримуючись принципу взаємної вигоди. Компанія "Мотор Січ" не змогла б розробляти нові продукти і проекти, а також зберігати тисячі робочих місць без наших інвестіцій. Це завжди був комерційний проект, заснований на результатах нашого дослідження ринкового попиту на продукти і технології з урахуванням ділових відносин і цілей.

Нам дуже шкода, що, по закінченні п'яти років, у нас виникло тільки замішання і разчарування. Однак, ми не хочемо політизації комерційних проектів, оскільки це серйозно порушить ринкові правила і порядок, що призведе до погіршення інвестиційного середовища і втрати інвестиційного доверія.

Нашому новому українському партнеру - компанії "DCH", буде належати більше 25% акцій компанії, що дає їм право брати участь в управлінні компанією та зберігати її українські особливості. У нас є грандіозний план для досягнення нашої довгострокової мети, яка включає у себе вливання значних інвестицій в компанію "Мотор Січ" на території України, в Запоріжжі, для підтримки і збільшення виробничої потужності заводу.

Наше бачення також включає в себе інвестування коштів в технологічний розвиток компанії на Запоріжжі, щоб перетворити її в технічно підковану. Ми повністю віддані нашим принципам і невпинно прагнемо до досягнення цілей. Ми дуже раді компанії DCH як новому партнерові! Ми щиро віримо, що, за участі DCH, ми зможемо почати проект на правильній основі і впевнені, що зможемо створити процвітаючу, прибуткову і життєздатну "Мотор Січ" з усією її енергією і потенціалом.

Ми дуже розчаровані більшістю юридичних дій, вжитих прокуратурою щодо арешту певних акцій. Ми вважаємо, що це невірне і необгрунтоване судження. Ми готові використовувати всі законні засоби для захисту наших інвестицій. Ми віримо, що, врешті-решт, здоровий глузд, чесність і справедливість переможуть!

Ми довіряємо українському народові, його уряду і його правовій системі. Ми віримо в справедливість, відкритість і, перш за все, в суспільство з прозорою урядовою і правову систему.

Через останні заяви, зроблені щодо ПАТ "Мотор Січ", в благополуччі якого ми зацікавлені і маємо намір сприяти йому будь-якими засобами, ми вважаємо своїм обов'язком оприлюднювати наші побоювання. З точки зору економічної логіки і економічного суверенітету держави Україна, яке ми глибоко поважаємо, дії окремих представників структур влади виглядають дуже дивно. Міжнародне право говорить, що свобода підприємницької діяльності може бути обмежена лише правовими нормами і нічим іншим.

У випадку з ПАТ "Мотор Січ" були дотримані всі вимоги українського законодавства, як в процесі придбання частки в 2016 році, так і в наступний період. Проте, ми стикаємося із нез'ясовним опором, який не дозволяє компанії досягти тієї висоти, на яку ми маємо намір її поднять. Ми повністю підтримуємо заяву Олександра Ярославського, власника і президента компанії DCH, оскільки ми знаємо його як людину, щиро і беззастережно відданого інтересам України.

На підставі цих міркувань ми прийшли до домовленості. Наша співпраця буде гарантом виконання зобов'язань, які ми спільно беремо на себе перед українським народом щодо компанії "Мотор Січ". Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і буде прийнято рішення покласти край штучним перешкодам на шляху розвитку компанії.

З повагою, Рада директорів Компанії "Skyrizon", - йдеться в офіційній відповіді.