Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки

Залучення девелоперів до вироблення подальших кроків реформування містобудівної галузі може дати позитивні плоди

Про це, коментуючи зустріч в Кабінеті міністрів з нагоди Дня будівельника глави уряду Дениса Шмигаля та інших представників влади з забудовниками, повідомив експерт Дмитро Марунич.

Зокрема, він зазначив, що наступний етап реформи обговорювали: народний депутат від "Слуги народу" і голова профільного парламентського комітету Андрій Клочко а також "глави нових органів влади, покликаних замінити ліквідований "гнійник корупції" ДАБІ – Юрій Васильченко (Державна інспекція містобудування) і Олексій Башкіров (Держсервісслужба містобудування)".

"Саме ці два органи вже восени повинні почати виконувати всі функції ДАБІ. Але щоб це сталося, необхідно переписати законодавство. Саме про це і йшла мова на зустрічі – які зміни потрібно внести в закони про держрегулювання будівельної діяльності, щоб мінімізувати корупційні ризики, і умови для розвитку галузі створити сприятливі", - зазначив Марунич.

За його словами, представлені на зустрічі напрацювання змін у законодавство "досить цікаві".

По-перше, пропонується остаточно ліквідувати ліцензування в будівництві, що назріло вже давно. По-друге, передати ряд дозвільних і контрольних функцій з централізованого органу влади органам місцевого самоврядування. При цьому на користь забудовників буде працювати "принцип альтернативності", тобто вони отримають право вибирати, де отримувати дозвіл на будівництво, і хто буде перевіряти їх об'єкти на стадії проведення будівельних робіт", - підкреслив експерт.

По-третє, за словами Марунича, пропонується ввести "добровільне страхування будівельних ризиків. І якщо забудовник вирішить страхуватися, то страхова компанія буде відповідати за якість будівництва, а не державу, що логічно. Страховий бізнес, якому доведеться платити за "косяки" будівельників, кровно зацікавлений у тому, щоб ніяких "косяків" не було".

Також експерт повідомив, що в Україні можуть з'явитися "будівельні шерифи" - інспектори містобудування в регіонах, вони ж голови регіональних відділень Держінспекції містобудування, які і будуть від імені держави контролювати будівельників, а за "шерифами" буде спостерігати головний інспектор містобудування України, який крім того буде виступати таким собі арбітром – чиновником, який буде вирішувати спори в будівництві в досудовому порядку. Але і в суди теж можна буде звертатися.

"Загалом цікавих ідей для подальшого розвитку реформи прозвучало досить багато. Але важливо ще й те, що в обговоренні законодавчих ініціатив взяли участь не тільки чиновники, але і представники ринку. Будемо сподіватися, що спільно вдасться продовжити реформу так, щоб український будівельний бізнес став більш цивілізованим і менш корупційним", - підсумував експерт.

Нагадаємо, реформа містобудування ініційована Президентом Володимиром Зеленським і Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем на початку цього року. Першим кроком реформи стала ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції, яку вище керівництво країни назвало "корупційними клещем" і "гнійників корупції". 13 березня 2020 року Кабмін прийняв постанову про ліквідацію ДАБІ і створення замість неї окремих органів, між якими розподілені функції ДАБІ.

В рамках реформи в Україні створено Державну сервісну службу містобудування, яка буде виконувати реєстраційні функції в будівництві, і Державна інспекція містобудування, яка повинна виконувати функції нагляду і контролю у будівельній галузі. Наразі у Верховній Раді йде робота над законодавчими змінами, які дозволять новим органам запрацювати на повну потужність.