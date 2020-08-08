Нацкорпус оголосив про участь у місцевих виборах та презентував кандидатів у депутати до Одеської міськради

Сьогодні, 8 серпня, в Одесі проходить з'їзд політичної партії "Національний Корпус", під час якого представлять кандидатів на місцеві вибори. Пряма трансляція заходу проводиться на каналі партії в Youtube.

З’їзд розпочався о 18:30 біля Хаджибейської фортеці, що на території парка Шевченка. Там зібралося понад півтори тисячі делегатів та гостей.

За словами лідера "Національного Корпусу" Андрія Білецького, який також присутній на з’їзді, партія прийняла остаточне рішення – брати участь у місцевих виборах 2020 року. Він додав, що до цього підштовхує активізація пропаганди і проросійських політсил всередині держави, а також – збільшення впливу Москви на внутрішню політику України. Лідер також підкреслив, що Одеса є стратегічно важливим містом, яке на майбутніх виборах стане головним "полем битви" з проросійським реваншем.

"Для п’ятої колони – ми небезпечна сила й вороги, для кожного українця ми – друзі і захисники. Треба зламати ментальні паркани й показати, що національні сили – це "будівельники", що ми можемо не тільки захистити Одесу, а й розбудувати її", –заявив політик.