Нацкорпус оголосив про участь у місцевих виборах та презентував кандидатів у депутати до Одеської міськради

Сьогодні, 8 серпня, в Одесі проходить з'їзд політичної партії "Національний Корпус", під час якого представлять кандидатів на місцеві вибори. Пряма трансляція заходу проводиться на каналі партії в Youtube. З’їзд розпочався о 18:30 біля Хаджибейської фортеці, що на території парка Шевченка. Там зібралося понад півтори тисячі делегатів та гостей. За словами лідера "Національного Корпусу" Андрія Білецького, який також присутній на з’їзді, партія прийняла остаточне рішення – брати участь у місцевих виборах 2020 року. Він додав, що до цього підштовхує активізація пропаганди і проросійських політсил всередині держави, а також – збільшення впливу Москви на внутрішню політику України. Лідер також підкреслив, що Одеса є стратегічно важливим містом, яке на майбутніх виборах стане головним "полем битви" з проросійським реваншем. "Для п’ятої колони – ми небезпечна сила й вороги, для кожного українця ми – друзі і захисники. Треба зламати ментальні паркани й показати, що національні сили – це "будівельники", що ми можемо не тільки захистити Одесу, а й розбудувати її", –заявив політик.[gallery-6143] До Одеської міськради “Національний Корпус” запропонував 12 своїх кандидатів. Ними стали: Давид Шубладзе (лікар-хірург), Валерій Начвинов (підприємець, волонтер), Сергій Варламов (керівник одеського осередку “Національного Корпусу”), Сергій Братчук (військовий, доброволець, журналіст), Савицька Вікторія (педагог, громадська активістка), Яна Тітаренко (еколог, громадська діячка), Дем'ян Ганул (зоозахисник, підприємець), Олександр Вельможко (юрист, журналіст, спортсмен), Артем Гудін (педагог, тренер з боксу, віцепрезидент Української федерації змішаних єдиноборств “UF ММА”), Вікторія Корпусова (зоозахисниця, підприємець), Євген Нижегородов (економіст, спортсмен) та Володимир Никитенко (підприємець).