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08 серпня 2020, субота, 15:05 401
Вибори 2020-08-08T16:00:01+03:00
Українські Новини
Кучеренко – єдиний професіонал з усіх кандидатів на мери Києва, – Юлія Тимошенко

Кучеренко – єдиний професіонал з усіх кандидатів на мери Києва, – Юлія Тимошенко

Ирина Николенко
Батьківщина, Юлія Тимошенко, Всеукраїнське об'єднання

Партія "Батьківщина" висунула Олексія Кучеренка кандидатом на посаду київського міського голови. Гасло кампанії партії на місцевих виборах: "Єдина надійна команда".

Про це лідер партії Юлія Тимошенко оголосила на спільній пресконференції з керівництвом київської міської організації "Батьківщини" і кандидатом в мери, передає прес-служба партії.

"Олексій Кучеренко – єдиний професіонал з усіх кандидатів на мери Києва. Він – людина, відома, насамперед, боротьбою за інтереси киян. Мало хто в нашій країні так добре розбирається в проблемах комунального господарства і здатен змінити на краще життя людей так, щоб вони це відчули. І, безумовно, він людина нашої єдиної, надійної команди, який поділяє погляди "Батьківщини", – заявила Юлія Тимошенко, представляючи кандидата.

За словами Олексія Кучеренка, він та команда "Батьківщини" мають три пріоритети.

Перший – це фінансовий аудит Києва з перерозподілом витрат на користь киян.

Другий – це інфраструктурний аудит і модернізація, що мусить припинити нескінченні аварії, прориви теплотрас, вибухи газу та інші комунальні катастрофи.

Третій пріоритет – це встановлення справедливих тарифів на житлово-комунальні послуги.

"Ми йдемо на вибори в Києві з командою професіоналів і розраховуємо на перемогу. Київ як столиця великої європейської держави заслуговує на краще. І передусім кияни заслуговують на краще!" – підсумував Олексій Кучеренко.

В свою чергу голова Київської міської парторганізації "Батьківщини" Віталій Нестор, якого раніше називали кандидатом на міського голову, висловив слова підтримки Олексію Кучеренку.

"Сьогодні Київ та Україна потребують фахових управлінців як ніколи раніше. Впевнений, Олексій Кучеренко - найпрофесійніша кандидатура на посаду київського міського голови", - сказав Нестор.

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