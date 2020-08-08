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  • Влада зраджує півмільйона виборців Донбасу, позбавляючи їх права голосу на виборах, - Юрій Бойко
08 серпня 2020, субота, 13:55 6
Політика 2020-08-08T14:45:01+03:00
Українські Новини
Влада зраджує півмільйона виборців Донбасу, позбавляючи їх права голосу на виборах, - Юрій Бойко

Влада зраджує півмільйона виборців Донбасу, позбавляючи їх права голосу на виборах, - Юрій Бойко

Анна Рудык
Юрій Бойко. Фото: ВП-ЗЖ
Юрій Бойко. Фото: ВП-ЗЖ

Влада зраджує півмільйона виборців Донбасу, позбавляючи їх права голосу на виборах. Про це заявив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи ініціативи військово-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей за скасування виборів на частині територій цих областей, пише пресслужба.

"Влада в черговий раз цинічно обдурила людей. Передчуваючи свою повну поразку, вона пішла навіть далі своїх попередників-партії війни, ініціювавши скасування виборів. Це ніщо інше, як спроба узурпації влади в руках цих політичних банкрутів", - заявив Юрій Бойко.

Політик зазначив, що скасування місцевих виборів на цих територіях і позбавлення права голосу громадян - це грубе порушення Конституції і міжнародного права.

"Ми вимагаємо негайної відставки чиновників, які виступили з подібною ініціативою. Немає ніяких законних причин, щоб скасувати вибори. У разі, якщо ЦВК підтримає це злочинне рішення - ми негайно оскаржимо цю постанову в суді. Люди мають право обирати собі владу, а не покірно приймати рішення переляканих чиновників", - заявив парламентарій.

Юрій Бойко підкреслив, що в тих ОТГ, які сьогодні хочуть викреслити з участі у виборчому процесі, цілком нормально проходили нещодавні президентські і парламентські вибори. Тому ніяких причин для скасування там місцевих виборів просто не існує.

"Єдина причина для скасування виборів – страх "слуг" перед своїм народом. Люди вже побачили, що все, що декларувалося Зе-командою на минулих виборах, викреслено і забуте. В країні не відновлений мир. Економіка в руках профанів і нездарів йде в глибоку кризу. В період епідемії влада займається продажем землі та відкриттям казино, а не підтримкою власного народу і вітчизняної економіки. Вже зрозуміло, що навіть на місцевому рівні, а особливо в Донецькій і Луганській областях, люди дадуть цьому оцінку. "Слуги" бояться виборів, тому що там їх чекає розгром. І тому боягузливо намагаються їх скасувати", - резюмував Юрій Бойко.

Нагадаємо, раніше керівники військово-цивільних адміністрацій Донецької і Луганської областей відправили на адресу Центральної виборчої комісії перелік ОТГ, в яких нібито "неможливо" забезпечити виборчий процес. Жертвами свавілля в Донецькій області повинні стати жителі Світлодарську, Торецьку, Волноваської, Ольгинської, Вугледарської, Мирненської, Сартанської, Авдіївської, Мар'їнської і Очеретинської ОТГ. У Луганській області це торкнеться жителів Горської, Лисичанської, Попаснянської, Сєвєродонецької, Ніжнетепловскої, Станично-Луганської, Широківської та Щастинської громад.

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