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  • Забудовники не хочуть "відродження" ліквідованої ДАБІ через суд, - Глава Ради асоціації "КУБ" Юрій Кватерчук
07 серпня 2020, пʼятниця, 19:28 323
Економіка 2020-08-07T20:00:02+03:00
Українські Новини
Забудовники не хочуть "відродження" ліквідованої ДАБІ через суд, - Глава Ради асоціації "КУБ" Юрій Кватерчук

Забудовники не хочуть "відродження" ліквідованої ДАБІ через суд, - Глава Ради асоціації "КУБ" Юрій Кватерчук

Надежда Комендантова
ДАБІ, Юрій Кватерчук
Юрій Кватерчук. Скріншот
Юрій Кватерчук. Скріншот

Асоціація будівельників "Коло українських будівельників" (КУБ) стурбована намаганням в судовому порядку скасувати ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Про це на зустрічі представників влади з будівельним бізнесом з нагоди Дня будівельника, що відбулася під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, заявив глава Ради асоціації "КУБ" Юрій Кватерчук.

Зокрема, звертаючись до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Кватерчук подякував йому за можливість взяти участь в обговоренні майбутнього реформи містобудування, а також висловив підтримку рішенню ліквідувати ДАБІ. "Ми вдячні вашій команді за те, що ви виконуєте свої обіцянки", - зазначив Кватерчук.

Глава Ради асоціації "КУБ" зазначив, що ліквідація ліцензування та заміна ліцензій сертифікацією відповідальних за інжиніринг професіоналів це дуже хороший сигнал для ринку.

Крім того, Кватерчук розповів, що в асоціації активно обговорювалося питання обов'язкового будівельного страхування і висловив спільну думку: страхування повинно бути добровільним як альтернатива дозвільної системи.

"Що стосується реформи, хотів би відзначити наступні новації: Державна інспекція містобудування та Державна сервісна служба в містобудуванні матимуть характер альтернативності і центральний орган і місцеві органи самоврядування будуть виконувати видачу дозволів і контрольні функції", - зазначив глава ради асоціації "КУБ".

Окремо глава Ради асоціації "КУБ" торкнувся бажання деяких "груп" згорнути реформу. "Нам стало відомо, що до суду подано позов про скасування постанов Кабінету Міністрів України №№ 218 і 219, якими ліквідовано ДАБІ та створені нові органи Державна інспекція містобудування та Державна сервісна служба містобудування. 12 серпня вже відбудеться судове засідання і певні групи впливу зацікавлені в позитивному вирішенні цього судового процесу ".

У свою чергу Денис Шмигаль запевнив, що зазначені постанови були прийняті відповідно до чинного законодавства і висловив упевненість, що суд підтвердить законність рішень Кабміну. "Ми ніде не перевищували своїх повноважень, дякую за таку стурбованість. Думаю, ми правомірність цих постанов відстоїмо", - заявив Прем'єр.

Нагадаємо, в березні цього року Президент і Прем'єр-міністр дали старт реформі містобудування. Кабінет міністрів на засіданні 13 березня 2020 року прийняв постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ.

У липні Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом щодо визнання незаконним зазначених постанов Уряду.

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