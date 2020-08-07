Американська компанія, яка купила одеський стадіон "Чорноморець", має намір вкласти в нього $ 10 млн

Американська компанія Allrise Capital Inc має намір інвестувати понад 10 млн доларів в куплений стадіон "Чорноморець". Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українськi Новини. Зазначається, що компанія придбала стадіон 22 травня на аукціоні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 193,8 млн гривень. "Наше завдання - зробити стадіон спортивним об'єктом світового рівня для футбольних уболівальників та мешканців Одеського регіону. Ми залучаємо провідних європейських фахівців в галузі управління спортивними аренами, щоб впровадити кращі системи якості та безпеки для уболівальників і відвідувачів комплексу", - повідомив директор компанії Руслан Зуніров. За його словами, Allrise Capital планує інвестувати в розвиток технічної інфраструктури арени і зробити стадіон доступним для проведення не тільки спортивних, а й інших соціально значущих заходів в регіоні. Вихід на окупність інвестиційного проекту очікується протягом 5 років.Як повідомляли Українські Новини, стадіон "Чорноморець" знаходився на балансі підприємства, що ліквідується "Імексбанку". У травні 2015 Національний банк своєю постановою прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації неплатоспроможного "Імексбанку "(Одеса). Тим часом, підприємство концерну "Укроборонпром " дослідно-проєктний центр кораблебудування "може втратити 47,7 млн гривень через ліквідацію "Імексбанку".