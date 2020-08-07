Вирішення проблеми зношених електромереж – перехід на стимулюючий тариф за європейським прикладом, – ЗМІ

Щоб зменшити кількість аварій на електромережах України повинна впровадити стимулюючий тариф на розподіл електроенергії за європейською методологією.

Про це повідомило інтернет-видання Дело.

У статті наголошується, що за словами виконавчого директора громадської спілки "Розумні електромережі України" Олександра Візіра зношеність електромереж оцінюється у 80% в середньому по країні. Є області, де цей показник наближається до 100%. У 2019 року в електромережах відбулося 156 тис. аварій.

Прикладом аварійності журналісти назвали аварію на столичній комунальній ТЕЦ-5, в результаті якої 7 500 будинків опинилися без електроенергії, частково без водопостачання. Відключилося освітлення й на кількох станціях метрополітену. На думку експертів, підстрахувати комунальну станцію генерації та зменшити наслідки відключення міг би оператор системи розподілу електроенергії. Якби мав розвинену систему резервних ліній.

"Проект, який дозволив би зменшити негативні явища даної аварії, є. Це лінія 110 кіловольт між підстанціями "Новокиївська" та "Московська". Проект лінії розроблений, але його реалізація коштує більше 400 млн гривень. У нинішніх умовах його будівництво затягнеться на 10 років", - заявив Олександр Візір.

Стверджується, що виправити ситуацію необхідно за допомогою масштабних інвестицій в електромережі. За оцінками експертів до 2030 року на модернізацію електромережі в Україні потрібно витратити до 12,5 млрд доларів. У минулому році в 1 км мережі інвестували 229 доларів, а для масштабного оновлення мережі треба 1 500 доларів/км.

У матеріалі зазначається, що залучити такі інвестиції можливо лише шляхом заміни системи тарифоутворення "Витрати+", яка зараз діє в Україні, на стимулююче тарифоутворення (RAB-тариф) за європейською методологією. Воно передбачає, що інвестуючи в розвиток старих і будуючи нові електромережі, їх власник буде отримувати ставку прибутковості на інвестиції на рівні WACC - середньозваженої вартості капіталу. Що буде мотивувати його більше вкладати в електромережі.

Журналісти написали, що зараз в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонують власну методику, згідно з якою будуть розділені активи електромереж на "стару базу" - те, що було побудовано до введення стимтарифу - і "нову", те, що побудовано пізніше. І встановити різні ставки прибутковості на ці бази.

Неефективність такого підходу підкреслила народний депутат, член комітету Верховної Ради з економічного розвитку Людмила Буймістер. За її словами, схожий підхід з поділом баз активів і різними ставками прибутковості намагалися ввести в 2013 році. Але це не допомогло залучити інвестиції оскільки ставки прибутковості були нижче депозиту в банку, та інвестори не були зацікавлені в таких умовах. Крім того, розподіл баз активів не дозволив вести коректний облік обладнання.

"Єдина причина відкату НКРЕКП до умов 2013 року - це спроба зімітувати реформу, щоб продати державні обленерго на приватизаційних аукціонах за мінімальною вартістю. Адже, по суті, чим менше привабливі умови повернення інвестицій, тим більше зношеність електромережі, тим меншу суму запросить за них держава", - підкреслила Буймістер.

Журналісти відзначили, що подібна думка підтверджено дослідженнями. "Центр відновлення економіки" підрахував: якщо приватизувати активи обленерго зараз, за нинішнього тарифу та стану мереж, усі 6 об'єктів будуть продані не більше ніж за 2-3 млрд гривень. Якщо ж проводити приватизацію після впровадження стимулюючого тарифу, бюджет отримає 10-14 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславец назвала стимулюючий тариф - єдино можливим способом залучити інвестиції в електромережі.