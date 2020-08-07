11.08.20 13:00 Круглий стіл: "П'ять років НАБУ: чому Україні так і не вдалося подолати корупцію"

11 серпня 2020 року, о 13:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "П'ять років НАБУ: чому Україні так і не вдалося подолати корупцію". В ході круглого столу експерти і політики обговорять: Наскільки ефективною можна вважати роботу НАБУ? Чи виправдало Бюро довіру населення? Відсутність повноважень, відсутність політичної волі або непрофесіоналізм - що перешкоджає ефективній боротьбі з корупцією? Втручання іноземних структур в роботу української правоохоронної системи - проблема чи необхідність? Активісти і професіонали - союзники чи супротивники? Глава НАБУ Артем Ситник - чому у нього не вийшло? Що потрібно для успішної боротьби з корупцією в Україні? Спікери: Дмитро Джангіров, політичний консультант; Ростислав Кравець, адвокат, старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери"; Руслан Бортник, директор Українського інституту політики; Юрій Радзієвський, адвокат, керуючий партнер АО "Радзієвський та Яровий"; Ігор Серков, адвокат (полковник юстиції в запасі), екс-військовий прокурор; Антон Поляков, народний депутат України IX скликання, член комітету з питань антикорупційної політики. До участі запрошені: Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України; Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.