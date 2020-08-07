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  • 11.08.20 13:00 Круглий стіл: "П'ять років НАБУ: чому Україні так і не вдалося подолати корупцію"
07 серпня 2020, пʼятниця, 14:11 10
Прес-центр 2020-08-07T16:30:03+03:00
Українські Новини
11.08.20 13:00 Круглий стіл: "П'ять років НАБУ: чому Україні так і не вдалося подолати корупцію"

11.08.20 13:00 Круглий стіл: "П'ять років НАБУ: чому Україні так і не вдалося подолати корупцію"

Алина Заика

11 серпня 2020 року, о 13:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "П'ять років НАБУ: чому Україні так і не вдалося подолати корупцію".

В ході круглого столу експерти і політики обговорять:

  • Наскільки ефективною можна вважати роботу НАБУ?
  • Чи виправдало Бюро довіру населення?
  • Відсутність повноважень, відсутність політичної волі або непрофесіоналізм - що перешкоджає ефективній боротьбі з корупцією?
  • Втручання іноземних структур в роботу української правоохоронної системи - проблема чи необхідність?
  • Активісти і професіонали - союзники чи супротивники?
  • Глава НАБУ Артем Ситник - чому у нього не вийшло?
  • Що потрібно для успішної боротьби з корупцією в Україні?

Спікери:

  • Дмитро Джангіров, політичний консультант;
  • Ростислав Кравець, адвокат, старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери";
  • Руслан Бортник, директор Українського інституту політики;
  • Юрій Радзієвський, адвокат, керуючий партнер АО "Радзієвський та Яровий";
  • Ігор Серков, адвокат (полковник юстиції в запасі), екс-військовий прокурор;
  • Антон Поляков, народний депутат України IX скликання, член комітету з питань антикорупційної політики.

До участі запрошені:

  • Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України;
  • Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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