11.08.20 10:00 Круглий стіл: "Боргова криза у тепловиків: чи бути опалювальному сезону?"

11 серпня 2020 року, о 10:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Боргова криза у тепловиків: чи бути опалювальному сезону?"

Ініціатор дискусії: Федерація роботодавців України.

Питання до обговорення:

Поточний стан заборгованості підприємств ТКЕ та ТЕЦ. Чи розпочнеться опалювальний сезон вчасно?

Вплив стану підприємств ТКЕ на місцеві бюджети. Яку ціну платять громади?

Причини виникнення боргів: спецрахунки як форма кріпацтва галузі.

Джерела погашення існуючої заборгованості: можливі сценарії.

До участі запрошені: народні депутати, представники органів місцевого самоврядування, Асоціації міст України, Міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго", Всеукраїнської конфедерації роботодавців ЖКГ, підприємств ТКЕ.

Список спікерів буде оприлюднений додатково.

Попередня реєстрація обов’язкова!

Для учасників на email: okylik@gmail.com або за тел.: (093) 596-00-89, до 18.00 10.08.2020

Акредитація ЗМІ: press2@fru.org.ua або за телефоном (044) 251-70-48.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.facebook.com/ukranews

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.