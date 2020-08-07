11.08.20 10:00 Круглий стіл: "Боргова криза у тепловиків: чи бути опалювальному сезону?"

11 серпня 2020 року, о 10:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Боргова криза у тепловиків: чи бути опалювальному сезону?" Ініціатор дискусії: Федерація роботодавців України. Питання до обговорення: Поточний стан заборгованості підприємств ТКЕ та ТЕЦ. Чи розпочнеться опалювальний сезон вчасно? Вплив стану підприємств ТКЕ на місцеві бюджети. Яку ціну платять громади? Причини виникнення боргів: спецрахунки як форма кріпацтва галузі. Джерела погашення існуючої заборгованості: можливі сценарії. До участі запрошені: народні депутати, представники органів місцевого самоврядування, Асоціації міст України, Міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго", Всеукраїнської конфедерації роботодавців ЖКГ, підприємств ТКЕ. Список спікерів буде оприлюднений додатково. Попередня реєстрація обов’язкова! Для учасників на email: okylik@gmail.com або за тел.: (093) 596-00-89, до 18.00 10.08.2020 Акредитація ЗМІ: press2@fru.org.ua або за телефоном (044) 251-70-48. Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.facebook.com\/ukranews Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.