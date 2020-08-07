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  • 11.08.20 10:00 Круглий стіл: "Боргова криза у тепловиків: чи бути опалювальному сезону?"
07 серпня 2020, пʼятниця, 14:29 14
Прес-центр 2020-08-07T15:15:01+03:00
Українські Новини
11.08.20 10:00 Круглий стіл: "Боргова криза у тепловиків: чи бути опалювальному сезону?"

11.08.20 10:00 Круглий стіл: "Боргова криза у тепловиків: чи бути опалювальному сезону?"

Алина Заика

11 серпня 2020 року, о 10:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Боргова криза у тепловиків: чи бути опалювальному сезону?"

Ініціатор дискусії: Федерація роботодавців України.

Питання до обговорення:

  • Поточний стан заборгованості підприємств ТКЕ та ТЕЦ. Чи розпочнеться опалювальний сезон вчасно?
  • Вплив стану підприємств ТКЕ на місцеві бюджети. Яку ціну платять громади?
  • Причини виникнення боргів: спецрахунки як форма кріпацтва галузі.
  • Джерела погашення існуючої заборгованості: можливі сценарії.

До участі запрошені: народні депутати, представники органів місцевого самоврядування, Асоціації міст України, Міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго", Всеукраїнської конфедерації роботодавців ЖКГ, підприємств ТКЕ.

Список спікерів буде оприлюднений додатково.

Попередня реєстрація обов’язкова!

Для учасників на email: okylik@gmail.com або за тел.: (093) 596-00-89, до 18.00 10.08.2020

Акредитація ЗМІ: press2@fru.org.ua  або за телефоном (044) 251-70-48.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.facebook.com/ukranews

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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