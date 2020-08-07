підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 серпня 2020, пʼятниця, 14:16 168 Відео
Транспорт 2020-08-07T15:15:01+03:00
Українські Новини
Наступного року планується відкриття 2 станцій метро на Виноградарі, – Кличко

Наступного року планується відкриття 2 станцій метро на Виноградарі, – Кличко

Петро Стуженко
Метро, Віталій Кличко, Мер Києва, Виноградар
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.оrg
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.оrg

Будівництво лінії метрополітену на Виноградар триває. Орієнтовно через 2 тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" та “Мостицька”.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Також мер продемонстрував відеозапис з будівельного майданчика біля майбутньої станції метро "Мостицька".

"Будівництво 2 нових станцій метро на Виноградар - "Мостицька" та "Проспект правди" - важливий для столиці та для комфорту киян проект. Вчора я був на будівельному майданчику – на місці, де буде майбутня станція "Мостицька". Поспілкувався, зокрема, і з німецькими фахівцями - представниками заводу-виробника тунелепрохідницького щита. Вони прибули до Києва контролювати роботи з його налаштування, - сказав Кличко. - Орієнтовно через 2 тижні вже мають розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець".

За словами мера, через карантинні обмеження представники заводу-виробника не могли приїхати до України раніше, тому це трохи вплинуло на графік робіт. Втім, підрядник - "Київметробуд" - обіцяє, що це не призведе до значних затримок будівництва, і вони готові прискорити виконання робіт.

"Щодо потужності щита - за місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею. І десь за півроку прокладе один із тунелів. Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають. Місто тримає на контролі цей важливий проект. Фінансує його в повному обсязі. І ми робимо все, щоб наприкінці наступного року відкрити 2 нових станції метро", - наголосив Віталій Кличко.

Більше новин про: Метро Віталій Кличко Мер Києва Виноградар

У київському метро зникло світло. Люди підсвічувал...
Проект рішення про обов'язкове щоденне виконання Г...
Кличко показав, як "розумні" технології допомагают...
У Києві на Виноградарі сталася бійка після ДТП зі ...
"Київхліб" закрили на карантин через спалах коронавірусу
Правила в'їзду для іноземців змінив Єгипет
Новини
Зеленський зізнався, що їв, пив і ночував з українськими військовими на Донбасі 14:31
Перешкоджали перевіркам. Concert.ua оштрафували на 717,7 тис. гривень 14:20
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.оrg
Наступного року планується відкриття 2 станцій метро на Виноградарі, – Кличко 14:16 Відео
Верещук може виграти місцеві вибори в Києві, - Гордон 13:59
Коболєв пообіцяв 5-7 компаній на ринку газу через кілька років 13:56
більше новин
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
Нардеп Ілля Ківа заявив, що буде відстоювати одеського блогера Стаса Домбровського 20:31
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Тарас Шевченко, керівник інтегратора інформаційно-технологічних рішень ТОВ
"БМС Техно" пропонує створити єдиний "освітній акаунт" для школярів 10:01 Фото
В Україні почали стягувати збір за виліт пасажирів 09:26
Скоро українцям почнуть відключати газ: кому це загрожує і як уникнути 05:45
Договір з банком. На що звертати увагу, щоб не отримати неочікуваний борг 06:15
більше новин
Рух вантажівок через спеку тимчасово обмежили в Києві та 19 областях
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok