Наступного року планується відкриття 2 станцій метро на Виноградарі, – Кличко

Будівництво лінії метрополітену на Виноградар триває. Орієнтовно через 2 тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" та “Мостицька”.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Також мер продемонстрував відеозапис з будівельного майданчика біля майбутньої станції метро "Мостицька".

"Будівництво 2 нових станцій метро на Виноградар - "Мостицька" та "Проспект правди" - важливий для столиці та для комфорту киян проект. Вчора я був на будівельному майданчику – на місці, де буде майбутня станція "Мостицька". Поспілкувався, зокрема, і з німецькими фахівцями - представниками заводу-виробника тунелепрохідницького щита. Вони прибули до Києва контролювати роботи з його налаштування, - сказав Кличко. - Орієнтовно через 2 тижні вже мають розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець".

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За словами мера, через карантинні обмеження представники заводу-виробника не могли приїхати до України раніше, тому це трохи вплинуло на графік робіт. Втім, підрядник - "Київметробуд" - обіцяє, що це не призведе до значних затримок будівництва, і вони готові прискорити виконання робіт.

"Щодо потужності щита - за місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею. І десь за півроку прокладе один із тунелів. Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають. Місто тримає на контролі цей важливий проект. Фінансує його в повному обсязі. І ми робимо все, щоб наприкінці наступного року відкрити 2 нових станції метро", - наголосив Віталій Кличко.