У 27 осіб з 726 протестованих в Гостомельській тергромаді був виявлений імунітет до коронавірусу

У 27 осіб з 726 протестованих серед звичайного населення в об'єднаній Гостомельській територіальній громаді було виявлено імунітет до коронавірусу. Дане дослідження розпочали в травні,а в загальному робота з тестами і зборами зайняла 16 робочих днів.

Про це повідомила депутат Гостомельської селищної ради Надія Скуратовська в прес-центрі Українських Новин.

"На території нашої Гостомельської тергромади було зроблено 726 заборів тестів. Серед них - 27 позитивних, це ті хто мав імунітет", - сказала вона.

Також Скуратовська повідомила, що тільки 2 людини з 27-ми, серед тих, що мають імунітет сказали, що вони вже хворіли.

Професор "Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної Академії медичних наук України" Вікторія Задорожна зазначила, що обстежили 196 медпрацівників Гостомельської тергромади, серед яких імунітет був виявлений у 35 чоловік (18%).

Голова громадської організації "Інститут громадянського здоров'я" Святослав Протас повідомив, що найменший показник імунітету у звичайного населення (2%), що свідчить про дотримання ними карантинних обмежень.

Також він заявив, що відповідне дослідження підтвердило, що 80-90% населення хворіє безсимптомно.