Син Віктора Павліка помер

21-річний син співака Віктора Павліка Павло помер після кількох років боротьби з раком. Про це повідомила на своїй Facebook мама хлопця, Лора Созаєва."Забрав Господь мого ангела", — написала вона.

У червні Павло повідомив, що припинив боротьбу з раком і написав емоційний пост про хвороби.

"У серпні 2018, майже два роки тому я потрапив у лікарню через те, що мої ноги почали онімівати і втрачати свою силу. Я майже перестав ходити. На знімках МРТ було видно, що якесь новоутворення перетискає спинний мозок, що і стало причиною моєї госпіталізації...

Результат сильно вразив мене і мою сім'ю: новоутворення виявилося нічим іншим, як злоякісною пухлиною, саркомою, більш відомої як рак кісток", — написав він.

Павло Павлик переніс 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії.

"Сьогодні я вже не можу пересуватися без візка, а друкую цей текст однією рукою, оскільки друга рука продовжує втрачати свою функціональність. Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому що воно більше не потрібно, а тому що воно більш безглузде. Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих скільки зможу", — писав він.